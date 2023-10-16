快拿下！響21年與Japanese Harmony百年紀念款限量登台
延續100周年慶祝氛圍，三得利於入秋歲末之際，再次隆重推出「響21年」、「響Japanese Harmony」百年紀念款，藉以完整串連日本威士忌的百年時間軸。
於 1989 年首次問世的日本威士忌「響」，歷年來以極具珍藏寓意的限量酒款，別出心裁的設計包裝集結四季幻化感性與日本和諧美學，屢屢引發全球威士忌愛好者爭相收藏。
「響21年」百年紀念款，承襲象徵24節氣的24切面瓶身，盛載著頌讚日本匠人精神與自然共生展望，由三得利第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo），首次選用珍稀水楢桶向三得利百年傳統製酒工藝致敬。酒體在優雅茉莉、金桔與一絲療癒的日本薰香氣息裡，交織著甜蜜口感，並帶有日本檀香及沉香的沈穩調性，最後餘留於水楢木質調的深沈尾韻，完美演繹調酒師以精湛工藝重塑合而為一的和諧之美，單瓶建議售價180,000元。
「響Japanese Harmony」百年紀念款瓶身，則以橫跨古今日本的歲月流轉、連結起過去與未來的羈絆之橋樑意象，以致敬創始人鳥井信治郎 （Shinjiro Torii）於 1923 年創建日本第一家麥芽威士忌釀酒廠，展現自古傳承至今的三得利精神。琥珀色的酒液裡，散發玫瑰、荔枝果香，及草本迷迭香與成熟木質調的檀香氣息；口感在槐花蜜般的甜味引入，糖漬橘皮、白巧克力接續捎來靜心舒適，味蕾間象徵時間流逝的尾韻，縈繞著水楢木的雅緻芳香，充分述說三得利對於百年時光的重視，單瓶建議售價12,000元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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