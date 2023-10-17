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吉賽兒芭蕾 雙人套票88折

聯合報／ 本報訊
「烏克蘭聯合芭蕾舞團」明年元月在台中國家歌劇院，演出首檔全本芭蕾舞劇「吉賽兒」。圖／聯合數位文創
「烏克蘭聯合芭蕾舞團」明年元月在台中國家歌劇院，演出首檔全本芭蕾舞劇「吉賽兒」。圖／聯合數位文創

聚集頂尖烏克蘭芭蕾舞者的「烏克蘭聯合芭蕾舞團」，以強而有力、堅持不懈的舞姿，感動全球無數人；「烏克蘭聯合芭蕾舞團」明年1月將到台灣，首度登上台中國家歌劇院，帶來首檔國際芭蕾盛宴，演出浪漫派經典舞劇「吉賽兒」全本舞碼。

「烏克蘭聯合芭蕾舞團」來自於烏克蘭東部大城利沃夫的國家歌劇院，利沃夫歌劇院及其芭蕾舞團成立於1900年，被譽為全東歐最好的劇院之一。

當地受烏俄戰爭影響，仍有夜間宵禁，需依防空洞容納情況管制觀眾人數，劇院排除萬難持續演出，匯聚來自基輔、哈爾科夫、奧德薩與烏克蘭其他地區的舞者，在烏克蘭聯合芭蕾舞團的旗幟下，將完美演出帶給全世界。

浪漫派經典芭蕾作品「吉賽兒」，以永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫為主題，與舞者們因「烏俄戰爭」而流離失所的生命經歷、生活面臨危機，與對家園、同胞的愛，產生強烈共鳴，期望能將舞劇與國族意義傳遞給觀眾。

「烏克蘭聯合芭蕾舞團」的全版「吉賽兒」，2024年1月19日至1月21日，在台中國家歌劇院大劇院，演出4場；雙人套票88折優惠中，購票請上udn售票網（https://bit.ly/3RTNpQC）；客服專線：（02）2649-1688。

烏克蘭 舞團

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