比手機還輕巧！台灣獨家專利3秒瞬間捲收傘 時尚登場

近年因環境變遷經常氣候不穩，時常會有偶陣雨，雨傘的選擇與攜帶都是困擾消費者的一大問題。台灣新創品牌 「ROLLS」過往針對不同使用情境推出四款大型瞬間捲收傘並深獲好評，在台日募資總額突破5仟萬。

面對小折世代的來臨，時尚輕巧也成為大家的重點需求，秉持為眾多消費者解決困擾的精神，ROLLS團隊歷經兩年反覆研發修正，於2023年底以全新面貌回歸，正式推出歷代尺寸最小的ROLLS mini瞬間捲收傘。比手掌還小的尺寸讓你輕鬆便攜，再也不怕變化多端的天氣！

全新推出6色 時尚美拉德色系，讓雨天也保持氣質優雅/圖有你共創提供

多數消費者為了輕巧好攜帶而選擇五折傘，但傘面較小無法完整的遮蔽。為了解決大家的問題，ROLLS團隊通過專利熱塑型PET貼片結合傘布，實現了僅需3秒鐘即可完全收納傘面的設計。102公分的大傘面搭配日本東麗酒伊傘布，4級撥水，一甩即乾，使收傘過程更加輕鬆和優雅。

除了雨天之外，艷陽高照的日子陽傘也會是多數人選擇防曬的方法，針對陽傘的挑選傘面的顏色及塗層通常會是民眾挑選的首要重點。ROLLS傘能夠阻隔95.1%的紫外線，使它成為一款適用於晴雨的萬用傘。ROLLS mini瞬間捲收傘僅長18公分，重量僅220克，輕於大多數手機。輕巧的尺寸及重量適用於各式情境，無論包包尺寸皆可輕鬆放入。