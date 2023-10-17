比手機還輕巧！台灣獨家專利3秒瞬間捲收傘 時尚登場
近年因環境變遷經常氣候不穩，時常會有偶陣雨，雨傘的選擇與攜帶都是困擾消費者的一大問題。台灣新創品牌 「ROLLS」過往針對不同使用情境推出四款大型瞬間捲收傘並深獲好評，在台日募資總額突破5仟萬。
面對小折世代的來臨，時尚輕巧也成為大家的重點需求，秉持為眾多消費者解決困擾的精神，ROLLS團隊歷經兩年反覆研發修正，於2023年底以全新面貌回歸，正式推出歷代尺寸最小的ROLLS mini瞬間捲收傘。比手掌還小的尺寸讓你輕鬆便攜，再也不怕變化多端的天氣！
多數消費者為了輕巧好攜帶而選擇五折傘，但傘面較小無法完整的遮蔽。為了解決大家的問題，ROLLS團隊通過專利熱塑型PET貼片結合傘布，實現了僅需3秒鐘即可完全收納傘面的設計。102公分的大傘面搭配日本東麗酒伊傘布，4級撥水，一甩即乾，使收傘過程更加輕鬆和優雅。
除了雨天之外，艷陽高照的日子陽傘也會是多數人選擇防曬的方法，針對陽傘的挑選傘面的顏色及塗層通常會是民眾挑選的首要重點。ROLLS傘能夠阻隔95.1%的紫外線，使它成為一款適用於晴雨的萬用傘。ROLLS mini瞬間捲收傘僅長18公分，重量僅220克，輕於大多數手機。輕巧的尺寸及重量適用於各式情境，無論包包尺寸皆可輕鬆放入。
ROLLS mini瞬間捲收傘，這次共推出六種顏色：迷戀粉、迷嬉橘、迷境黃、迷迭綠、迷漾藍、迷因咖，商品由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，民眾快把握限量83折募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。ROLLS mini瞬間捲收傘，讓您的雨天也充滿色彩！
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