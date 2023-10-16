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獨步全球繁殖成功魚種曝光 台灣觀賞魚年產值達50億

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本次特別展出獨步全球繁養殖成功，頗具亮點的魚種，左到右分別為超級二線鼠、鸚鵡六間、白色大和藻蝦。圖／漁業署提供
本次特別展出獨步全球繁養殖成功，頗具亮點的魚種，左到右分別為超級二線鼠、鸚鵡六間、白色大和藻蝦。圖／漁業署提供

根據統計，台灣整體水族產業（含周邊）產值從2020年38億元提高至近50億元，出口值部分從1.38億元增至2.84億元，漁業署表示，為扎根觀賞魚產業，2009年起已舉辦10屆觀賞魚博覽會，今年還展出獨步全球繁殖成功的亮點魚種，展現台灣觀賞魚繁養技術的突破與創新。

第11屆台灣觀賞魚博覽會將於10月19日至22日在高雄展覽館舉辦，涵蓋10大展區及全台首次繁殖成功的亮點魚種。

漁業署表示，本次特別展出獨步全球繁養殖成功，頗具亮點的魚種，包含「鸚鵡六間」為慈鯛六間在技術上突破以往高大身形，以短身小巧型態搶攻水族市場；「超級二線鼠」明亮體色與透亮魚鰭，加上體側兩條平行線鮮明而醒目；「白色大和藻蝦」外觀白亮晶透更顯高雅脫俗堪稱藝術；「落日銀河」屬高價的銀河系水晶蝦，猶如風暴來臨前的夕陽落日的迷人體色。

「爆橘浩克」為業者經6年研發，翡翠綠般厚殼披上彩橘色澤，更顯獨特；另外，有著鼠魚界法拉利之稱的「白子鼠魚」，是人工繁殖成功的藍月鼠白化種，單價每隻3000元以上，高出藍月鼠（每隻1000元）3倍以上；「玫瑰過背極火蝦」相較於玫瑰蝦，從頭部發展至尾部，以獨一無二更寬更深的玫瑰花色，深受玩家青睞，充分展現台灣觀賞魚繁養殖技術的突破與創新。

漁業署長張致盛表示，台灣的地理氣候及製造研發技術非常適合發展觀賞水族產業，各項產值自2016年至2022年止，活體產值由9.96億元提高至13億元，整體水族產業（含周邊）產值更由36.7億元提高至50億元，在出口值部分由1.38億元提高至2.84億元。

張致盛說，台灣觀賞魚博覽會過往每屆參展約13萬人次，今年希望能突破14萬人次；產值部分，過去幾年因疫情停辦，盼藉由這次有更多的國際、國內業者參與。過去平均展售的產值約3500萬，今年希望能突破5000萬，不是只有在會場而已，還包含後續很多產品的展售、國外訂單等。

有著鼠魚界法拉利之稱的「白子鼠魚」（圖），是人工繁殖成功的藍月鼠白化種，單價每隻3000元以上，高出藍月鼠（每隻1000元）3倍以上。圖／漁業署提供
有著鼠魚界法拉利之稱的「白子鼠魚」（圖），是人工繁殖成功的藍月鼠白化種，單價每隻3000元以上，高出藍月鼠（每隻1000元）3倍以上。圖／漁業署提供

漁業署 疫情 風暴

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