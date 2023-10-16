台灣限定就是熱銷保證！Grand Seiko限量天青色腕表來搶市

因為歷史、地緣關係，日本鐘表品牌SEIKO早在70年前就開始被台灣消費者接受，熟悉在地市場，於是屢屢推出的限定款，總是能熱銷一空。集團下頂級品牌Grand Seiko繼與鐘表店「金生儀」推出百年紀念表款後，又再為台灣消費者量身製作天青色限量表款，同樣有著高詢問度。

自有了Grand Seiko台北專賣店，並成立GS9 Club後，牌都會替台灣市場客製特殊款，像是去年便以和紙「錦織」紋路打造Nishiki限定腕表，很快就銷售一空。而今年Grand Seiko則是以春夏交接的節氣「穀雨」為靈感，結合62GS經典殼型，讓表盤搭配清新天青色，藉以呼應品牌「The Nature of Time」的精神。設計上最明顯的特色，是表殼側邊與錶耳連成一線的流線設計，輔以箱型藍寶石水晶鏡面，讓腕表看起來更多了圓潤感，同時多面切割的表耳末端，則呈現稜角分明的銳利感。值得一提的是表盤乍看平淡無奇，卻運用浮世繪裡的「雲母刷」技巧，讓天青色透過箱型藍寶石水晶鏡面側邊流瀉的光線反射出內斂色澤，限量100只。

瑞士艾美表則是為了再次擔任King of the Court（KOTC）官方計時品牌，創造了AIKON系列#tide KOTC腕表。圖／Maurice Lacroix提供

另外，瑞士艾美表（Maurice Lacroix）則是為了再次擔任King of the Court（KOTC）官方計時品牌，創造了AIKON系列#tide KOTC腕表。設計啟發自KOTC配色，仔細欣賞表盤，可見由多個皇冠主題標誌組成的圖案，環繞表盤的金色外緣綴以分鐘軌，3點鐘位置則顯示日期。而名稱中的#tide意指，這款腕表的表殼與包裝，都是採用海洋回收塑膠製成，有效地減少浪費，更傳達了品牌的永續理念。

Grand Seiko台灣限定SBGH321腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載9S85機芯，限量100只，約19萬5,000元。圖／Grand Seiko提供