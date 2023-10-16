金馬獎聯名！creammm.t首推「黑金檸檬塔」限量禮盒

第60屆金馬獎即將於11月25日登場，再度與金馬聯名的「creammm.t」，特別限量推出「creammm.t ×金馬60黑金聯名禮盒」。首度將招牌的花型檸檬塔，打造成為「黑金閃耀檸檬塔」，帶來不同的視覺體驗。

creammm.t今年特別打造的「creammm.t × 金馬60黑金聯名禮盒」，外盒以金馬經典的LOGO作為設計靈感，並且轉成為3D立體設計，強調視覺效果。獨家設計款腰帶，則呼應電影光影之美，解構鏡頭下色澤、光影運用，組建情感的影像。整體以品牌經典的綠色為基調，呈現沉穩內斂的色澤感。