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金馬獎聯名！creammm.t首推「黑金檸檬塔」限量禮盒

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
creammm.t針對金馬60黑金聯名禮盒，首度推出「黑金檸檬塔」。圖／creammm.t提供
creammm.t針對金馬60黑金聯名禮盒，首度推出「黑金檸檬塔」。圖／creammm.t提供

第60屆金馬獎即將於11月25日登場，再度與金馬聯名的「creammm.t」，特別限量推出「creammm.t ×金馬60黑金聯名禮盒」。首度將招牌的花型檸檬塔，打造成為「黑金閃耀檸檬塔」，帶來不同的視覺體驗。

creammm.t今年特別打造的「creammm.t × 金馬60黑金聯名禮盒」，外盒以金馬經典的LOGO作為設計靈感，並且轉成為3D立體設計，強調視覺效果。獨家設計款腰帶，則呼應電影光影之美，解構鏡頭下色澤、光影運用，組建情感的影像。整體以品牌經典的綠色為基調，呈現沉穩內斂的色澤感。

不同於過去creammm.t招牌的花型檸檬塔，本次聯名禮盒內的檸檬塔，首度在塔皮添加天然竹炭粉，創造出黑曜石般的印象。至於金黃色的花型餡料，則是由法國產區限定奶油、台灣產蜂蜜、檸檬煮製而成，酸甜中帶著柔順口感。塔皮與餡料的組合，也呈現出「黑金閃耀」的效果。「creammm.t × 金馬60黑金聯名禮盒」現已開放預購，每盒9入，售價620元。

creammm.t × 金馬60黑金聯名禮盒，每盒9入，售價620元。圖／creammm.t提供
creammm.t × 金馬60黑金聯名禮盒，每盒9入，售價620元。圖／creammm.t提供

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