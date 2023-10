寶格麗歡慶Serpenti 75周年 藝術家創作空降米蘭

義大利精品品牌寶格麗(BVLGARI)慶祝品牌經典蛇形珠寶設計Serpenti 75周年,以靈蛇為靈感籌辦藝術盛事,推出全新企劃「SERPENTI FACTORY」於2023年間巡迴國際,精選全球5大時尚重鎮舉辦這項世紀盛宴。繼上海與首爾之後,展場移往米蘭,是歐洲唯一的一站。

除了展出多件Serpenti系列的頂級珠寶作品之外,也特別與6位國際藝術家合作:視覺藝術家Quayola、旅居倫敦的華裔加拿大藝術家鍾愫君(Sougwen Chung)、互動裝置藝術家Daniel Rozin、擅長動物雕塑的Cate M、義大利藝術家Fabrizio "Bixio" Braghieri與雕塑家Filippo Salerni。其中,寶格麗與最後兩位米蘭在地的藝術家的合作,不僅彰顯了寶格麗與這座城市的緊密連結,也可在「SERPENTI FACTORY」展場之外觀賞:位於Via del Gesù 4號的寶格麗精品店將陳列兩件由Fabrizio "Bixio" Braghieri所打造的Cuore Fragile(脆弱之心),這是他製作過最龐大的作品。而米蘭寶格麗飯店將展出雕塑家Filippo Salerni創作的Aftermath of a Snake Deconstruction裝置藝術,採露天展示,開放所有人駐足觀賞,融入城市風光。