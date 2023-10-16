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寶格麗歡慶Serpenti 75周年 藝術家創作空降米蘭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
米蘭雕塑家Filippo Salerni打造的裝置藝術Res flecto。圖／寶格麗提供
米蘭雕塑家Filippo Salerni打造的裝置藝術Res flecto。圖／寶格麗提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）慶祝品牌經典蛇形珠寶設計Serpenti 75周年，以靈蛇為靈感籌辦藝術盛事，推出全新企劃「SERPENTI FACTORY」於2023年間巡迴國際，精選全球5大時尚重鎮舉辦這項世紀盛宴。繼上海與首爾之後，展場移往米蘭，是歐洲唯一的一站。

除了展出多件Serpenti系列的頂級珠寶作品之外，也特別與6位國際藝術家合作：視覺藝術家Quayola、旅居倫敦的華裔加拿大藝術家鍾愫君（Sougwen Chung）、互動裝置藝術家Daniel Rozin、擅長動物雕塑的Cate M、義大利藝術家Fabrizio "Bixio" Braghieri與雕塑家Filippo Salerni。其中，寶格麗與最後兩位米蘭在地的藝術家的合作，不僅彰顯了寶格麗與這座城市的緊密連結，也可在「SERPENTI FACTORY」展場之外觀賞：位於Via del Gesù 4號的寶格麗精品店將陳列兩件由Fabrizio "Bixio" Braghieri所打造的Cuore Fragile（脆弱之心），這是他製作過最龐大的作品。而米蘭寶格麗飯店將展出雕塑家Filippo Salerni創作的Aftermath of a Snake Deconstruction裝置藝術，採露天展示，開放所有人駐足觀賞，融入城市風光。

「SERPENTI FACTORY – 寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」藝術展覽自即日起在Piazza Sempione 的Dazio di Levante開展，至11月19日。透過珠寶、腕表、影片和歷史資料庫，依照時間順序回顧靈蛇設計的美學旅程。開展當晚包括新任寶格麗Omnia女性香水品牌大使、前陣子拿下威尼斯影展最佳女主角的Cailee Spaeny，眾多品牌好友如希臘公主Olympia of Greece等眾多明星均共襄盛舉。

BVLGARI Forbidden Ruby Serpenti頂級紅寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Forbidden Ruby Serpenti頂級紅寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Mediterranean Mystic Serpenti頂級祖母綠、紫水晶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Mediterranean Mystic Serpenti頂級祖母綠、紫水晶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
旅居倫敦的華裔加拿大藝術家鍾愫君創作作品。圖／寶格麗提供
旅居倫敦的華裔加拿大藝術家鍾愫君創作作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Forbidden Ruby Serpenti頂級紅寶石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Forbidden Ruby Serpenti頂級紅寶石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
互動裝置藝術家Daniel Rozin創作作品Snake Scales Mirror。圖／寶格麗提供
互動裝置藝術家Daniel Rozin創作作品Snake Scales Mirror。圖／寶格麗提供
義大利藝術家Fabrizio
義大利藝術家Fabrizio "Bixio" Braghieri創作作品。圖／寶格麗提供
擅長動物雕塑的Cate M創作作品。圖／寶格麗提供
擅長動物雕塑的Cate M創作作品。圖／寶格麗提供
視覺藝術家Quayola與寶格麗的合作的藝術品Sculpture Factory。圖／寶格麗提供
視覺藝術家Quayola與寶格麗的合作的藝術品Sculpture Factory。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Mediterranean Mystic Serpenti頂級祖母綠、紫水晶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Mediterranean Mystic Serpenti頂級祖母綠、紫水晶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
希臘公主Olympia of Greece出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變米蘭珍藏藝術展。圖／寶格麗提供
希臘公主Olympia of Greece出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變米蘭珍藏藝術展。圖／寶格麗提供
新任寶格麗Omnia女性香水品牌大使Cailee Spaeny出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變米蘭珍藏藝術展。圖／寶格麗提供
新任寶格麗Omnia女性香水品牌大使Cailee Spaeny出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變米蘭珍藏藝術展。圖／寶格麗提供
BVLGARI The Diamond Tree Serpenti Necklace項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI The Diamond Tree Serpenti Necklace項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展與多位藝術家共同合作。圖／寶格麗提供
寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展與多位藝術家共同合作。圖／寶格麗提供
BVLGARI Forbidden Ruby Serpenti頂級紅寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Forbidden Ruby Serpenti頂級紅寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗 藝術家 品牌

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