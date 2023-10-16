寶格麗歡慶Serpenti 75周年 藝術家創作空降米蘭
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）慶祝品牌經典蛇形珠寶設計Serpenti 75周年，以靈蛇為靈感籌辦藝術盛事，推出全新企劃「SERPENTI FACTORY」於2023年間巡迴國際，精選全球5大時尚重鎮舉辦這項世紀盛宴。繼上海與首爾之後，展場移往米蘭，是歐洲唯一的一站。
除了展出多件Serpenti系列的頂級珠寶作品之外，也特別與6位國際藝術家合作：視覺藝術家Quayola、旅居倫敦的華裔加拿大藝術家鍾愫君（Sougwen Chung）、互動裝置藝術家Daniel Rozin、擅長動物雕塑的Cate M、義大利藝術家Fabrizio "Bixio" Braghieri與雕塑家Filippo Salerni。其中，寶格麗與最後兩位米蘭在地的藝術家的合作，不僅彰顯了寶格麗與這座城市的緊密連結，也可在「SERPENTI FACTORY」展場之外觀賞：位於Via del Gesù 4號的寶格麗精品店將陳列兩件由Fabrizio "Bixio" Braghieri所打造的Cuore Fragile（脆弱之心），這是他製作過最龐大的作品。而米蘭寶格麗飯店將展出雕塑家Filippo Salerni創作的Aftermath of a Snake Deconstruction裝置藝術，採露天展示，開放所有人駐足觀賞，融入城市風光。
「SERPENTI FACTORY – 寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」藝術展覽自即日起在Piazza Sempione 的Dazio di Levante開展，至11月19日。透過珠寶、腕表、影片和歷史資料庫，依照時間順序回顧靈蛇設計的美學旅程。開展當晚包括新任寶格麗Omnia女性香水品牌大使、前陣子拿下威尼斯影展最佳女主角的Cailee Spaeny，眾多品牌好友如希臘公主Olympia of Greece等眾多明星均共襄盛舉。
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