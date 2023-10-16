比漾廣場周年慶19日開跑 檔期業績上看3.4億元

比漾廣場九周年慶檔期將於10月19日開跑，比漾廣場表示，檔期期間除了全館商品7折起以外，還有11項比漾卡來店禮、各類高檻滿額贈及最高23.7%的購物回饋，26天檔期業績挑戰成長10%，突破3.4億元。

比漾廣場表示，在周年慶前，針對比漾卡主顧客舉辦12天的週年慶預購會，提供化妝品及全館指定商品的搶先購，預購會期間化妝品、床墊及男女服裝皆有一成以上的成長，其中Dior成長30%、L’OCCITANE成長25%、SISLEY成長11%。

比漾廣場指出，周年慶檔期首四日化妝品單櫃滿3000元贈400元，同期，持比漾卡於小東區、男女童裝、內睡衣單櫃滿3000元贈400元，回饋皆達13.3%，為回饋比漾聯名卡卡友，獨家挑選約100項DM商品，其中包含化妝品、潮流運動單品、廚具、床寢及家用家電等產品，只要使用台新銀行比漾聯名卡購買指定商品，就可享額外獨家回饋。

比漾廣場也說，據清華安富房價指數9月公布2023年7月價量表現，全台房價指數持續上升，新北市較去年增加4.47%，因此，全年促銷最強的周年慶檔期，也成為購屋消費者添購家電及傢俱床墊的最佳時機，為禮遇廣大顧客群，首四日規劃集雅社大家電、床墊單櫃滿1萬元贈1100元活動，提供各類型視聽影音、居家清淨及智慧廚電類商品，讓顧客能以最優惠價格輕鬆進行汰舊換新。

比漾廣場也說，今年1至9月，年度業績較去年成長10%，全年業績上看20億。