新北群募計畫《智慧詩籤解答書手帳》正式上架！守護2024的每一天 增添生活智慧趣味

經發局長何怡明表示，新北群眾募資輔導計畫自109年開辦至今已輔導59組團隊上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.67億元，今年度計畫從科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域選出13組優秀團隊。其中荷拉瑪文創公司提案的《2024智慧詩籤解答書手帳》，由團隊親自走訪全臺52間廟宇敬拜擲筊，取得同意才將土地公神像繪製於週曆手帳中，包含位於新北的板橋深丘福德宮、埤墘福德宮、蘆洲福安宮和中港福德宮等8尊土地公神像也被繪製在內，是傳統與創新結合的優良典範。

荷拉瑪文創公司創辦人林瑜均表示，許多民眾經常前往有名氣的廟宇參拜，卻忽略了住家附近守護自己的土地公，因此團隊希望藉由年輕人喜愛的文青小物，鼓勵大家親近台灣土地公文化。這次推出的《2024智慧詩籤解答書手帳》不僅方便記事，淺顯易懂的籤詩文字更能引發共鳴，守護消費者2024的每一天，產品已於今(15)日正式上架募資平台網站，歡迎踴躍支持具台灣特色的文創產品！

經發局提醒，10月22日即將在「MITSUI OUTLET PARK 林口」盛大舉辦「新北群募計畫產品體驗會」，現場展示本次入選輔導的13家優質團隊產品並開放免費體驗，歡迎把握機會前往參觀。更多詳細資訊請洽官方網站查詢，或撥打02-86433592。

經發局今(15)日於板橋深丘福德宮舉辦「新北群眾募資輔導計畫『2024智慧詩籤解答書手帳x福德正神』發布會」。