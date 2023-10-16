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貓派成新主流！7-ELEVEN「寵物生活專區」任選4件7.5折
全球寵物商機年逾300億，7-ELEVEN觀察本土市場每年持續雙位數成長，更發現全台養貓登記數大幅成長逾4成，「貓派」成為新主流。7-ELEVEN看好毛孩商機，近年加速擴展「OPEN!PETS寵物生活專區」，甚至在7月於千塘門市首次於門市實體陳列貓跳台，滿足飼主們24小時就近便利購買需求。10月歡慶寵物專區正式突破2,000店，7-ELEVEN門市祭出寵物指定品項任選2件7.9折、4件7.5折，OPEN POINT會員享滿200元再加送OPEN POINT點10點。
7-ELEVEN掌握「萌寵擬人化商機」，近年積極整合線上線上，除了近6,800家門市預購平台可提供線上下單線下取貨外，門市「OPEN!PETS寵物生活專區」也正式突破2,000店。7-ELEVEN表示，目前寵物生活專區聚焦零食、罐頭、乾糧、用品4大結構開發超過20大品牌、陳列共60～300款寵物商品，單店寵物業績是未導入專區的2.5倍以上，進一步發現本土市場寵物周邊商品消費成長速度驚人，即日起更針對居家用品類推出「潔潤擦澡濕巾-小型犬」、「天然消臭噴霧（貓用）」、「寵物眼周清潔濕指套 」以及「寵物耳朵清潔濕指套」，讓飼主24小時就近購買。
而針對近年盛行的乾濕混合餵養法，統一企業自10月18日起於7-ELEVEN推出年度獨家新品「Petlife雙饗鮮糧餐」，主打低敏優穀乾糧+人食等級鮮食佐餐包，將乾溼混合的主流吃法商品化，主打挑食毛孩所需營養與美味，讓飼主在餵食寵物時更便利。
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