省269！和牛涮「極上和牛」60分鐘吃到飽499　再送紅牛

王品旗下吃到飽火鍋「和牛涮」與能量飲料「Red Bull」聯手，推出週一午間專屬優惠，原價768元的「極上和牛套餐」，限時用餐價499元，並且加送1罐Red Bull。另外4人同行消費，還有機會獲得日本A5和牛、Red Bull等不同贈禮。

即日起至11月27日期間，和牛涮與Red Bull首度跨界合作，推出限定時段優惠。周一午間到店消費「極上和牛套餐」，限時用餐時間60分鐘，原價768元，優惠價499元，現享65折，並加碼「Red Bull」1罐。每店限量50個名額，並於每周三開放下周活動報名，僅接受電話訂位，訂位時需喊出通關密語「和牛涮讓你Monday不blue」。活動期間，肉盤也會添加翅膀圖樣。