邁向永續的綠淨解方！0化學不傷膚 高效除菌無需等待

隨著疫情時代改變人們的生活型態，健康意識抬頭更加重視環境清潔，酒精與次氯酸水已是常備的清潔用品，然而在使用時不僅要忍耐刺鼻的氣味，還需要留意保護措施避免因為接觸導致過敏或刺激傷害，特別是家中有小孩、長輩、孕婦或毛孩；同時化學成分也會造成環境的二次污染，找尋無害天然的消毒產品日益重要。擁有歐美代工經驗的CHIEF，經過多年研究與改良，開發出環境友善的活氧水系統，除菌率高達99.9%，0化學接觸不刺激，一機多效又安裝簡單為您解決困擾，期待透過改變日常清潔的方式，保護地球珍貴的水、空氣與土地資源。

(圖/有你共創提供)

CHIEF鑽石活氧水系統採用德國專利「鑽石電解技術」，自來水經電解快速生成活氧水，免等待、免耗材，不僅有效去除細菌、異味與污漬，同樣是最佳蔬果洗滌劑，可延長蔬果保鮮時間，並透過強氧化作用破壞農藥化學鍵達到降解，入口更安心；適用於衣物、兒童餐具、毛孩玩具洗滌與口腔保健等，可節省約90%洗衣精使用，也受到餐廳、美容保養商家的廣泛應用，使用後還原成水，不造成環境負擔。

(圖/有你共創提供)