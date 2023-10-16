蝦皮購物「18號會員日」再撒免運券 限時搶18%蝦幣回饋

瞄準秋冬換季商機，蝦皮購物「10.18號會員日」網羅百大換季夯品下殺最低8折起，10月18日當日不僅狂撒用戶最愛的「全站299元起免運」、「全站95折券」、「最高18%蝦幣回饋」等優惠外，全站會員下單指定熱銷商品再享加1元起多1件，白金/金蝦會員更加碼享專屬品牌8折優惠券。10月18日當天會員下單不僅可享最高18%蝦幣回饋，熱銷夯品更享加價1元起即可多1件的超值優惠，包括四角獸透明防摔殼，1元加購山系手機掛繩；Honeywell淨味空氣清淨機，1元加購Honeywell活性碳CZ除臭濾網，放大1元的價值。

最近想下單的用戶，別錯過「10.18號會員日」每人2張全站299元起免運券，1張當天全日皆可使用，1張限當天凌晨0至2點使用；10月17日前早鳥領免運，10月18日當天18點前將自動歸戶100元優惠券，18點即可使用。全會員進站即領蝦幣18%回饋券，最高回饋800蝦幣，10月18日凌晨0至2點限定使用；另有蝦幣6%回饋券，最高回饋500蝦幣，10月18日12點後開始使用。還有全站現折優惠券，消費滿2,000元最高現折1,500元。蝦皮商城93折、95折優惠券齊發，消費滿2,000元最高現折2,000元。

迎接食慾之秋，10月18日至10月25日站上再推「餐廚品牌周」，攜手美國康寧、台灣鍋寶、義大利Black Hammer等6大餐廚大牌，天天豪祭「滿額禮、優惠券」等多重好康，超夯餐廚杯瓶等指定爆品下殺最低價9元起。即日起至10月31日加碼祭蝦廚回饋挑戰賽，報名用戶下單「餐廚商品（不含水杯瓶）」累積消費最高可拿100蝦幣。