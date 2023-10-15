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時尚科普／認識名人冬季衣櫥必備款Max Mara泰迪熊大衣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
幾乎是名人衣櫥必備款的Max Mara泰迪熊大衣，左起為Julia Roberts、Blake Lively、Hailey Baldwin。圖／Max Mara提供
幾乎是名人衣櫥必備款的Max Mara泰迪熊大衣，左起為Julia Roberts、Blake Lively、Hailey Baldwin。圖／Max Mara提供

Max Mara的明星款大衣「Teddy Bear」泰迪熊大衣迎來10周年 ，為此，品牌推出Max Mara Teddy Ten快閃店（10/30前）及Teddy Castle泰迪熊城堡（至11/12）於微風南山亮相，在信義商圈帶來熊熊魅力。

Max Mara經典款大衣「Teddy Bear」源自於80年代，Max Mara創意總監Ian Griffiths研究品牌檔案史，在2013年，Max Mara泰迪熊大衣首度現身伸展台。

以駱駝毛與高級蠶絲製成的Max Mara泰迪熊大衣，蓬鬆柔軟的毛質，就像泰迪熊一樣的溫柔觸感，在冬天穿上身，簡直可以想像猶如被泰迪熊熊抱的溫暖。繭型剪裁帶出休閒時髦的設計與慵懶風格，與穿搭互為搭配，休閒、貴氣自由切換。自推出以來備受各界名人喜愛，也是Max Mara一大招牌設計。

為慶祝泰迪熊大衣誕生10周年，Max Mara推出多款獨家限量單品：全球限定於10個城市販售的Sparkling泰迪熊大衣，有駝色與白色可選；以及前所未見，專屬5-12歲孩童的迷你泰迪熊大衣，還有一系列與之搭配的配件。

台灣微風南山快閃店店裝以毛茸茸的主題設計，同時運用Max Mara經典的駝色，以及與泰迪熊大衣相呼應的材質包覆，創造溫暖氛圍。同時可在此選購獨家限量單品與各式泰迪熊大衣周邊單品：如造型鑰匙圈、手機包、包袋、鞋履等多種品項。

還有設置於微風南山松智路大門口、全球唯一的Teddy Castle泰迪熊城堡，由一個真人大小、拿著旗幟的泰迪熊，帶領著數十隻可愛迷你泰迪熊佇立於商場外，迎接每一位前來拍照打卡的民眾，整個Max Mara微風南山店從內到外都被暖萌可愛的泰迪熊包圍著。

林依晨穿上Max Mara全球限量Sparkling泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
林依晨穿上Max Mara全球限量Sparkling泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
柯佳嬿穿上Max Mara今年秋冬最新推出的粉紅色泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
柯佳嬿穿上Max Mara今年秋冬最新推出的粉紅色泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
林柏宏穿上Max Mara綠松石色泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
林柏宏穿上Max Mara綠松石色泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
吳慷仁以黑色皮褲搭配Max Mara今年秋冬秀款連帽泰迪熊及踝大衣。圖／Max Mara提供
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設置於微風南山松智路大門口的Teddy Castle泰迪熊城堡。圖／Max Mara提供
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Max Mara Teddy Ten快閃店，10/30前在微風南山推出。圖／Max Mara提供
Max Mara Teddy Ten快閃店，10/30前在微風南山推出。圖／Max Mara提供
Max Mara Teddy Ten快閃店店外裝置。圖／Max Mara提供
Max Mara Teddy Ten快閃店店外裝置。圖／Max Mara提供
Max Mara微風南山限量販售，Crystalized Teddy，價格店洽。圖／Max Mara提供
Max Mara微風南山限量販售，Crystalized Teddy，價格店洽。圖／Max Mara提供
專屬5-12歲孩童的迷你泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
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熊大 微風南山

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