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居家派對必備！SodaStream Art Marble氣泡水機「大理石黑」限定款 早鳥預購中

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SodaStream推出全球限定ART Marble氣泡水機「大理石黑」新色。圖／恆隆行提供
SodaStream推出全球限定ART Marble氣泡水機「大理石黑」新色。圖／恆隆行提供

迎接年末派對季節，SodaStream首度在年末推出全球限定ART Marble氣泡水機「大理石黑」新色，採用低調奢華的黑色大理石紋設計，特殊的打氣拉桿搭配免插電設計，不管是日常使用還是居家派對都是最吸睛又實用的生活配件。

ART Marble氣泡水機去年首度登場即以獨特拉桿設計吸引許多消費者目光，不論喜歡輕盈氣泡或是想要濃烈口感，都可以手動精準掌握氣泡量，更增添打氣趣味；同時更採用全球首創專利快扣鋼瓶設計，一秒快速安裝鋼瓶，操作安全又好上手。

歡慶SodaStream ART Marble氣泡水機大理石黑限定色上市，SodaStream更首次推出品牌調酒工具組，內附雪克杯、冰球、圓量杯、攪拌匙、及精選25道氣泡飲譜，讓消費者年末在家歡聚，輕鬆將家裡變成時尚酒吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SodaStream ART Marble氣泡水機即日起至10月26日搶先於嘖嘖平台開放預購，早鳥優惠價4,790元，11月起將於恆隆行百貨專櫃和線上官網，以及指定電商平台正式販售，上市特惠價4,990元。

SodaStream ART Marble氣泡水機即日起至10月26日搶先於嘖嘖平台開放預購，早鳥優惠價4,790元。圖／恆隆行提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
SodaStream ART Marble氣泡水機即日起至10月26日搶先於嘖嘖平台開放預購，早鳥優惠價4,790元。圖／恆隆行提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
歡慶大理石黑新色登場，SodaStream攜手「君度橙酒Cointreau」，特別研發2款微醺氣泡調酒。記者黃筱晴／攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
歡慶大理石黑新色登場，SodaStream攜手「君度橙酒Cointreau」，特別研發2款微醺氣泡調酒。記者黃筱晴／攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

消費者 派對

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