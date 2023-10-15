壞壞惹人愛！CASETiFY推迪士尼4大經典反派角色周邊 毒蘋果保護殼絕對要入手

甜美路線不再絕對討喜，壞壞惹人愛也是另一種致命吸引力。CASETiFY宣布即日起開賣以迪士尼人氣反派角色為靈感設計的Disney Villains聯名系列電子與生活配件，也是品牌首次以多部迪士尼動畫電影中讓人又愛又恨的惡勢力帶為主角，帶來耳目一新的暗黑風格。

CASETiFY全新Disney Villains聯名系列集結多部經典迪士尼動畫電影中的反派角色，包含《睡美人》黑魔女、《101忠狗》庫伊拉、《小美人魚》烏蘇拉以及《白雪公主》壞皇后，更特別融入了電影中經典邪惡元素如烏蘇拉的章魚觸手及壞皇后的毒蘋果等，使用充滿詭秘色彩設計，讓看膩傳統主流風格的用戶耳目一新。