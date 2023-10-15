壞壞惹人愛！CASETiFY推迪士尼4大經典反派角色周邊 毒蘋果保護殼絕對要入手
甜美路線不再絕對討喜，壞壞惹人愛也是另一種致命吸引力。CASETiFY宣布即日起開賣以迪士尼人氣反派角色為靈感設計的Disney Villains聯名系列電子與生活配件，也是品牌首次以多部迪士尼動畫電影中讓人又愛又恨的惡勢力帶為主角，帶來耳目一新的暗黑風格。
CASETiFY全新Disney Villains聯名系列集結多部經典迪士尼動畫電影中的反派角色，包含《睡美人》黑魔女、《101忠狗》庫伊拉、《小美人魚》烏蘇拉以及《白雪公主》壞皇后，更特別融入了電影中經典邪惡元素如烏蘇拉的章魚觸手及壞皇后的毒蘋果等，使用充滿詭秘色彩設計，讓看膩傳統主流風格的用戶耳目一新。
其中特別推薦限量珍藏版3D立體AirPods保護殼，以《白雪公主》壞皇后的毒蘋果為造型設計，吸睛的毒藥自蘋果造型保護殼頂上流下，凝固成骷髏臉且具夜光效果，絕對是即將到來萬聖節最佳隨身配件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言