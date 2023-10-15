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壞壞惹人愛！CASETiFY推迪士尼4大經典反派角色周邊 毒蘋果保護殼絕對要入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
特別推薦Disney Villains聯名白雪公主壞皇后的毒蘋果造型AirPods保護殼。圖／CASETiFY提供
特別推薦Disney Villains聯名白雪公主壞皇后的毒蘋果造型AirPods保護殼。圖／CASETiFY提供

甜美路線不再絕對討喜，壞壞惹人愛也是另一種致命吸引力。CASETiFY宣布即日起開賣以迪士尼人氣反派角色為靈感設計的Disney Villains聯名系列電子與生活配件，也是品牌首次以多部迪士尼動畫電影中讓人又愛又恨的惡勢力帶為主角，帶來耳目一新的暗黑風格。

CASETiFY全新Disney Villains聯名系列集結多部經典迪士尼動畫電影中的反派角色，包含《睡美人》黑魔女、《101忠狗》庫伊拉、《小美人魚》烏蘇拉以及《白雪公主》壞皇后，更特別融入了電影中經典邪惡元素如烏蘇拉的章魚觸手及壞皇后的毒蘋果等，使用充滿詭秘色彩設計，讓看膩傳統主流風格的用戶耳目一新。

其中特別推薦限量珍藏版3D立體AirPods保護殼，以《白雪公主》壞皇后的毒蘋果為造型設計，吸睛的毒藥自蘋果造型保護殼頂上流下，凝固成骷髏臉且具夜光效果，絕對是即將到來萬聖節最佳隨身配件。

Disney Villains聯名系列集結多部經典迪士尼動畫電影中的反派角色，包含《睡美人》黑魔女、《101 忠狗》庫伊拉、《小美人魚》烏蘇拉以及《白雪公主》壞皇后。圖／CASETiFY提供
Disney Villains聯名系列集結多部經典迪士尼動畫電影中的反派角色，包含《睡美人》黑魔女、《101 忠狗》庫伊拉、《小美人魚》烏蘇拉以及《白雪公主》壞皇后。圖／CASETiFY提供
CASETiFY集結來自迪士尼經典動畫電影的反派角色推出聯名系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY集結來自迪士尼經典動畫電影的反派角色推出聯名系列。圖／CASETiFY提供
打破傳統風格，此次聯名系列特別使用充滿詭秘色彩設計。圖／CASETiFY提供
打破傳統風格，此次聯名系列特別使用充滿詭秘色彩設計。圖／CASETiFY提供
除了手機殼，還有Apple Watch錶帶、MagSafe卡套、磁吸行動電源、MagSafe兼容的磁吸支架系列配件、MacBook保護殼和iPad保護殼等限量產品，全系列配件售價1,070元起。圖／CASETiFY提供
除了手機殼，還有Apple Watch錶帶、MagSafe卡套、磁吸行動電源、MagSafe兼容的磁吸支架系列配件、MacBook保護殼和iPad保護殼等限量產品，全系列配件售價1,070元起。圖／CASETiFY提供

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