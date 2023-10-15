充電面紙盒、電料理鍋必收！全聯5款「哆啦A夢」生活小物超實用快換購

喜歡哆啦A夢的粉絲快手刀衝全聯！年度第2檔積分樂活動「哆啦A夢日用品積分樂」，攜手風靡大小朋友的哆啦A夢，推出5款超實用生活小物，包含「捲捲萬用袋」、「無線充電面紙盒」、「夢想水晶球」、「噴霧加濕氣氛燈」和「多功能單柄電料理鍋」。即日起至12月7日活動期間，只要持福利卡購買日用品，單筆每滿100元即可獲得1積分，購買任1件日用品或使用2積分、6積分就可加價換購商品1款，最低55元起即可換購又萌又實用的質感周邊，換購至12月21日止。

看準哆啦A夢不分年齡層擁有超高人氣，本次限定周邊除了超萌外觀更主打實用性。多功能面紙盒讓你邊追劇邊充電，單柄電料理鍋1人料理輕鬆上桌，藍色鍋體搭配哆啦A夢圖案質感滿分換購價最低只要699元，是不能錯過的必收款式。搭上這波「哆啦A夢熱潮」，全聯本次也和年底超人氣展覽《THE哆啦A夢展-台北2023》合作，凡於12月7日前換購哆啦A夢積分商品單筆任2件，登錄抽免費入場邀請卡乙張（每張2人使用、價值700元），限量200名。

搭配積分樂活動，同步登場的「全聯生活節」網羅眾多個人清潔用品、頭髮護理及美妝保養品，祭出買1送1或第2件5折促銷價，10月30日前每週六、日、一，消費者持福利卡至實體門市購買全店日用品/寵物食用品/功能性保健品，單筆每滿1,000元可再現折100元。日用品囤貨就趁現在，既省錢又能輕鬆積分換購。