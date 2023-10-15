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姓名有「這4字」享優惠 Lady nara萬聖節餐點登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
靈莓小鬼舒芙蕾，每份420元。圖／Lady nara提供
靈莓小鬼舒芙蕾，每份420元。圖／Lady nara提供

萬聖節將至，來自曼谷的新泰式料理「Lady nara」，今年以芝麻、竹炭等黑色元素，推出3款萬聖節限定餐點，可愛中帶著驚悚感。活動期間，姓名有「黑、夜、降、臨」任一字（可同音），即可享指定飲品優惠價，參與線上活動，還有機會獲得「現金抵用券1,031元」。

「Lady nara」今年以「黑夜降臨」做為萬聖節主題，推出3款應景餐點。其中「靈莓小鬼舒芙蕾」是將舒芙蕾以竹炭粉染色，並且注入黑芝麻內餡，再搭配南瓜卡士達淋醬、蔓越莓與竹炭脆餅，還有化身小鬼的草莓芝麻大福，每份420元。「烏睛嘛黑義大利麵」則是將蒜香義大利麵融入竹炭粉，再搭配鯷魚、魚露與羅勒所製成的創意泰式青醬，帶來微辣爽口的滋味，每份380元。至於「紅眼幽靈黑奶茶」有著濃郁芝麻風味，還有白巧克力製成的眼球，增添滿滿的萬聖節氣氛，180元。即日起至11日5日期間限時供應。

即日起至11月5日期間，凡姓名內有「黑、夜、降、臨」任一字（可同音），出示姓名證件，即享萬聖節限定飲品「紅眼幽靈黑奶茶」優惠價99元（原價180元）。活動期間內，穿搭黑色系服飾或萬聖節裝扮到店用餐，可享「萬聖節主食＋甜點＋飲品」組合優惠價，原價980元，優惠價888元。另外點購新品並參與社群任務，還有機會獲得「現金抵用券1,031元」。

烏睛嘛黑義大利麵，每份380元。圖／Lady nara提供
烏睛嘛黑義大利麵，每份380元。圖／Lady nara提供
紅眼幽靈黑奶茶，180元。圖／Lady nara提供
紅眼幽靈黑奶茶，180元。圖／Lady nara提供

萬聖節

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