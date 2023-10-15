騎訪谷關原鄉之美 非日常的慢活體驗

一個完美晴朗的秋日早晨，半小時車程來到了八仙山「松鶴部落」的入口。這是虹夕諾雅谷關近日推出冬季限定的「騎訪原鄉」活動。八仙山是日據時代台灣三大林場之一，以紅檜木和扁柏為主，據稱日本皇居神社的鳥居就是用上八仙山的木材，松鶴部落是泰雅族為主的聚落，也有若干來自台東的阿美族。

斜槓無極限的虹夕諾雅年輕員工，這回變身成登山管家，先讓大家著裝、穿上護膝、護肘、安全帽，再領著在平地練習「電動腳踏車」的節奏，裝備與車子（BESV一台將近五萬元）都非常有質感，還真的有幾分「白日探險王」的氛圍。

上山前先經過阿嬌姨的「祥松商行」，雜貨店各種物資齊備，最重要的是廁所。一路從「五葉松林道」間穿梭行進，時而感受陽光的親吻，時而呼吸各種芬多精，心情相當愉悅。

最漂亮的景點莫過於百年「檜木板屋」，櫻花樹叢間的老木屋，見證了日據時代的伐木盛況，林務局時期的宿舍經營，光影幻化間時光流轉，如今只剩蟬鳴回顧百年林業的風華。

整趟行程的驚喜點是在「山間秘境制高點的奢華野餐」。管家們早早在休憩點佈置好餐桌，原本騎得大粒汗、小粒汗的旅客，發現這座擁整座山景的野餐據點都驚呼連連，竟然能夠在媲美瑞士山景的景觀下，吃著夢幻的「雙層九宮格便當」，第一層是九種小菜（鰻魚玉子燒、明蝦天婦羅、冬筍鰹節煮），第二層是九種「手毬壽司（明太子、紫蘇芝麻葉、味增松露….）」。都是料理長設計來補充體力與元氣的餐點，康普茶也非常好喝，剛剛的疲勞都一掃而空。

結束了一天的騎行體驗之後，回到旅館，最好的解乏法就是到大眾浴池享受露天溫泉，舒緩疲勞與緊繃的肌肉，「美肌之湯」是可以一泡再泡的。放鬆迷濛間，一邊微笑思索著，下次什麼時候再來。

˙料理長加川仁專訪

虹夕諾雅谷關現任料理長加川仁來頭不小，曾經在紐約獲得有餐飲界奧斯卡之稱的「詹姆斯比爾德獎」，也在新加坡款待過高官要員，是個有國際視野的名廚。

加川仁本人是位斯文的型男。他二十幾歲就到紐約待了二十幾年，後來一個志同道合的朋友盛情邀請他到東京神樂坂的餐廳一起工作，之後轉到新加坡擔任料理長，因為疫情才回到日本，擁有豐富海外經驗，加上看到星野集團徵才，所以來到谷關。

以前都是日方把食譜訂好，連若干食材都一起送過來，公司希望新的料理長能夠自己開發菜色，並使用在地食材，也想提升本地廚師的技術。「一開始挑選食材很困難，因為對台灣人的飲食喜好一無所知」，來了一年半，開始接地氣，「我跟這塊土地更有連結，和一年半前比已經獲得更多的知識」。定番的會席料理，美味之餘也更佳圓融自如。

料理長也不只是工作狂，休假兩天以上就會到外地去玩一下，宜蘭、淡水、九份、澎湖、台南，他通常從豐原車站搭火車出發，「前幾天去了台南，虱目魚皮湯、碗粿、肉燥飯都好吃」，這些在地小吃也成為他研發新菜色的養分。