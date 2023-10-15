聽新聞
test
0:00 / 0:00
錯過就沒了！海尼根150周年紀念潮物最終彈 集點免費換
海尼根150周年系列活動狂歡不間斷，品牌再度攜手MONOPOLY 地產大亨，推出聯名最終彈。即日起於7-Eleven統一超商通路，推出台灣限定限量贈品集點活動，活動期間凡購買海尼根經典原味、海尼根星銀、海尼根0.0零酒精任1罐即可獲得1點，累積點數即可換取海尼根150周年紀念潮物系列，包含聯名桌遊、潮酷T-SHIRT、聯名帆布袋等，錯過不再，粉絲務必把握。
「MONOPOLY地產大亨海尼根歡慶150周年紀念版桌遊」內含限定版海尼根地產大亨紙鈔，遊戲內容也全部置換成與海尼根息息相關之品牌元素。玩家可以體驗扮演酒吧老闆，與朋友走遍世界各地置產，常見的房屋、旅館通通換成酒吧和酒廠，讓玩家體驗成為啤酒大亨的感受。
只要集滿90點，即可兌換「MONOPOLY地產大亨海尼根歡慶150周年紀念版桌遊」乙個，限量1,000個。集滿40點，可兌換「MONOPOLY地產大亨海尼根歡慶150周年紀念帆布袋」乙個，限量1,000個。集滿30點，可兌換「MONOPOLY地產大亨海尼根歡慶150周年紀念T-SHIRT（黑或白）」乙件， 黑白各限量500件。集滿20點，可兌換「海尼根150周年紀念摺疊傘」乙支，限量9,000份。集滿1點加價29元，可兌換「海尼根星銀330ml」乙罐。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言