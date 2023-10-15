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快收！皇家禮炮21年新奢時尚系列二代 11月起限量預購

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop（左）與英國新銳設計師 Richard Quinn攜手，打造全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop（左）與英國新銳設計師 Richard Quinn攜手，打造全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「威士忌之王」皇家禮炮今年再度攜手英國新銳設計師 Richard Quinn，打造全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，有橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版兩個版本。國內將於11月1日至11月13日於台北101購物中心4樓，首創「皇家禮炮．時尚旖境」期間限定精品館，現場開放限量組數預購，每組含橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版700毫升各一瓶；此外更擘劃皇家禮炮「時尚旖境 新‧奢饗宴」品酩會，邀請愛好品酩藏家親臨現場。

皇家禮炮二度與英國新銳設計師 Richard Quinn合作，融合皇室風範與時尚美學， 以大膽的撞色、充滿想像力的前衛異想元素，結合Richard Quinn其標誌性的印花風格，推出第二代全新設計橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版。Richard Quinn表示：「能再次與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，一起在皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉Strathisla共創與激盪創意，實在是個非常棒的過程。」

新酒款酒液依舊由皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，以頂級製酒工藝進行全新創作，特別選用多間酒廠超過21年以上的珍貴麥芽和穀物威士忌原酒進行調和，更封存多款經典酒廠絕世之釀，打造不凡風味。

其中包含皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉（Strathisla）酒廠；已消逝不復再製的珍稀原酒，包括泉水清冽甘甜，擁有「神秘之泉」美稱的凱普多尼（Caperdonich）酒廠；以及位在河谷高地、名列蘇格蘭最高酒廠的布萊弗（Braeval）酒廠，由於地勢高氣溫低，酒液於橡木桶中交互作用緩慢，長時間的熟成更能完整保留酒廠所傳承下來一如百花盛開般的夢幻香氣。

「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」的酒體，擁有撲鼻而來活潑多元的果香味，伴隨圓潤香草軟糖和肉桂甜香，並帶有細緻烘烤過栗子的香氣；在風味上，增添奔放的花香、厚實果香、辛香的平衡氣息以外；尾韻更綻放出層次馥郁的雅緻甜美煙燻味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國內將於2023年11月正式推出兩款設計，橙紅玫瑰限定版（右）與法蘭西菊限定版，官方建議單瓶售價5,000元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
國內將於2023年11月正式推出兩款設計，橙紅玫瑰限定版（右）與法蘭西菊限定版，官方建議單瓶售價5,000元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國新銳設計師 Richard Quinn（左）與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，結合製酒工藝美學與高訂時尚美學，用創新的態度探索高年份威士忌的世界。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國新銳設計師 Richard Quinn（左）與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，結合製酒工藝美學與高訂時尚美學，用創新的態度探索高年份威士忌的世界。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

設計師 英國

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