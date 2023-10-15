快訊

含纖維、鉀和抗氧化成分 研究稱它有助降血壓水果中表現最佳

林佳龍當市長藍線就不卡？網友噓賴神不用決戰中台灣了

「沒有蜜蘋果這品種！」福壽山農場揭真相 網驚：長知識了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動品牌跨界港式茶餐廳打造快閃店 大吃限定美食、看展覽有夠Chill！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Reebok攜手港式茶餐廳「共楽」打造期間限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」。圖／Reebok提供
Reebok攜手港式茶餐廳「共楽」打造期間限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」。圖／Reebok提供

Reebok攜手港式茶餐廳「共楽」打造期間限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」，在其中可盡情享用專屬美食套餐，一邊聽著音樂，更可環繞於CLUB C展覽之中，潮流迷必朝聖。

CLUB C是什麼意思？其實就是意指冠軍（Champion）俱樂部，Reebok以此為概念和共楽合作的限定概念店，營業到10月31日為止。店內展出Reebok旗下CLUB C系列各種經典鞋款，由最為人知的CLUB C 85 Vintage、CLUB C 85 Vegan、一直到CLUB C Grounds UK款，一次看夠。同時，共楽還為此推出Reebok Club C雙人套餐，以經典叉燒滑蛋飯，加上黑松露佐味，以及搭配現炸薯條和港式茶餐廳不能缺少的絲襪奶茶。除此之外，於限定概念店消費Reebok套餐可享有優惠券折抵品牌專櫃商品，若是單筆專櫃消費滿3,000元還可獲得限量聯名帆布袋，送完為止。

New Balance聯名Stone Island全新MADE in UK 991v2鞋，9,880元。圖／New Balance提供
New Balance聯名Stone Island全新MADE in UK 991v2鞋，9,880元。圖／New Balance提供

潮流迷除了能朝聖Reebok的CLUB C期間限定概念店之外，別忘了New Balance在近期將推出與機能時裝品牌Stone Island聯名的英製991鞋，也是必收！New Balance全新MADE in UK 991v2鞋，設計靈感來自作為場館和夜店的再造工業空間，配色採用橄欖綠、灰與黑色，鞋面拼接則採用網眼材質和磨砂革裝飾片；塗層紋理皮革邊條和豐富反光細節。並運用Stone Island經典羅盤LOGO和特製鞋盒，為此次聯名鞋畫龍點睛，實鞋真是帥氣到不行。

港式茶餐廳共楽為期間限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」推專屬雙人套餐。圖／Reebok提供
港式茶餐廳共楽為期間限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」推專屬雙人套餐。圖／Reebok提供

限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」展出Reebok旗下CLUB C系列各種經典鞋款。圖／Reebok提供
限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」展出Reebok旗下CLUB C系列各種經典鞋款。圖／Reebok提供

套餐 餐廳 品牌

延伸閱讀

10元爽吃日式豬排！ 10月美食好康限定 輸入優惠碼「免費吃堡」、炸雞桶「買一送一」

開207桌吃新屋鵝肉 推冷凍甘蔗、鹹水鵝攬客

少女時代「秀英」現身台北！ 美食踩點曝光：永康街牛肉麵、饒河夜市糖葫蘆、千張豆腐紙向粉絲示好

嘉市觀光熱 這家美食伴手禮一站式服務將砸10億投資

相關新聞

茶碗蒸不怕你吃！「爭鮮大胃王」回來了 2限定店舉辦 盤子超過身高「免費」

茶碗蒸不怕你吃！「爭鮮大胃王」回來了 2限定店舉辦「盤子超過身高」就免費

超過30種口味的浮誇蛋餅！ 超狂早午餐「碳個究竟」 鮭魚親子、干貝、和牛通通鋪上去，這不是握壽司這是蛋餅

udn走跳美食／Irene 蛋餅是每家早餐店必備的品項之一，羅東這家碳個究竟早午餐很浮誇，不僅提供超過30種口味的蛋餅，還把鮭魚、鮭魚卵、干貝、和牛等跟蛋餅結合，創作出超高級又華麗的豪華蛋餅

全是蔬食！創意餐酒館「foldie」吃得到怪味雞、芋泥鴨

隨著趨勢的變化，台灣已經有越來越多民眾享受蔬食文化。位於台北市東區的全新蔬食品牌「foldie蔬食餐酒館」，以Fine ...

超派促銷！ 「茶碗蒸事件」跟風 爭鮮、全家、壽司郎、全聯、7-ELEVEN統統蹭一波

「超派」促銷！ 茶碗蒸事件跟風 爭鮮、全家、壽司郎、全聯、7-ELEVEN統統蹭一波

10元爽吃日式豬排！ 10月美食好康限定 輸入優惠碼「免費吃堡」、炸雞桶「買一送一」

10月美食好康追起來！ 一口氣為大家整理近期的美食優惠情報，喜歡日式豬排的朋友別錯過日本名店「萬顆腰內豬排」特價優惠，速食美味的小確幸，只要輸入指定代碼，可多吃「原味小華堡」1顆，以及週末聚會少不了的

少女時代「秀英」現身台北！ 美食踩點曝光：永康街牛肉麵、饒河夜市糖葫蘆、千張豆腐紙向粉絲示好

少女時代「秀英」現身台北！ 美食踩點曝光：永康街牛肉麵、饒河夜市糖葫蘆、千張豆腐紙向粉絲示好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。