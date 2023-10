運動品牌跨界港式茶餐廳打造快閃店 大吃限定美食、看展覽有夠Chill！

Reebok攜手港式茶餐廳「共楽」打造期間限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」,在其中可盡情享用專屬美食套餐,一邊聽著音樂,更可環繞於CLUB C展覽之中,潮流迷必朝聖。

CLUB C是什麼意思?其實就是意指冠軍(Champion)俱樂部,Reebok以此為概念和共楽合作的限定概念店,營業到10月31日為止。店內展出Reebok旗下CLUB C系列各種經典鞋款,由最為人知的CLUB C 85 Vintage、CLUB C 85 Vegan、一直到CLUB C Grounds UK款,一次看夠。同時,共楽還為此推出Reebok Club C雙人套餐,以經典叉燒滑蛋飯,加上黑松露佐味,以及搭配現炸薯條和港式茶餐廳不能缺少的絲襪奶茶。除此之外,於限定概念店消費Reebok套餐可享有優惠券折抵品牌專櫃商品,若是單筆專櫃消費滿3,000元還可獲得限量聯名帆布袋,送完為止。

New Balance聯名Stone Island全新MADE in UK 991v2鞋,9,880元。圖/New Balance提供

潮流迷除了能朝聖Reebok的CLUB C期間限定概念店之外,別忘了New Balance在近期將推出與機能時裝品牌Stone Island聯名的英製991鞋,也是必收!New Balance全新MADE in UK 991v2鞋,設計靈感來自作為場館和夜店的再造工業空間,配色採用橄欖綠、灰與黑色,鞋面拼接則採用網眼材質和磨砂革裝飾片;塗層紋理皮革邊條和豐富反光細節。並運用Stone Island經典羅盤LOGO和特製鞋盒,為此次聯名鞋畫龍點睛,實鞋真是帥氣到不行。

港式茶餐廳共楽為期間限定概念店「歡迎光臨CLUB C 」推專屬雙人套餐。圖/Reebok提供