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被藝廊耽誤的選品店？De Sidere 7.1巧秀藝術高冷
全新複合選品店「De Sidere 7.1」甫於鄰近民生社區的光復北路上開幕，品牌訴求以藝術感的裝置結合選品服裝陳列，並以「Furture Luxury」為主軸。開幕第一季並以「愉悅介系詞」為主軸，除精選多個歐美時尚品牌，再耗資六位數打造一間六角形、具靜電玻璃可瞬間遮蔽、並提供閨蜜朋友一同入內的試衣間，全店更散發鮮明的藝術氣息。
De Sidere 7.1的De Sidere原為拉丁文，也就是英文中「欲望（Desire）」之意。品牌創辦人鄭翊良原本具有實踐大學服裝設計與英國皇家藝術學院雕塑碩士的雙重背景，因此「De Sidere 7.1」也可被視為一間「被選品店耽誤的藝廊」，具有強烈的當代藝術與實驗氛圍。而Future Luxury對品牌而言，仍將回到Humanity人性本質，並透過每一季與藝術家的引言，展開時尚、選品、哲思、藝術的多重對話。
De Sidere 7.1店內選品引入品牌包含Botter、Coperni、Dion Lee、Serapis，亦不乏歐美知名設計師如JW Anderson、Serapis。除商品外，最大特色更在一間約2坪、六角型的試衣間成為空間中主角。由於耗費六位數打造的靜電玻璃，可在一秒間於半透明或遮蔽之間切換，適合姊妹淘或情人於內0距離溝通、試穿、玩耍。De Sidere 7.1店內僅陳列當季主打，更多完整選品則於品牌官方網站展示，目前採預約制，可於Instagram平台中搜尋「de_sidere7.1」，提前預約。
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