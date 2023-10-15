全是蔬食！創意餐酒館「foldie」吃得到怪味雞、芋泥鴨

隨著趨勢的變化，台灣已經有越來越多民眾享受蔬食文化。位於台北市東區的全新蔬食品牌「foldie蔬食餐酒館」，以Fine Dining的手法結合創意，推出一系列蔬食餐點，讓民眾吃得到陳皮怪味雞、松露百花臭豆腐、烏龍芋泥鴨等精緻又不含肉的蔬食料理。

根據統計，台灣目前共有約320萬人口吃素。除了宗教素之外，也有追求健康、保護環境，或是彈性蔬食者。今年9月甫開幕的「foldie」，即是以創辦人本身的餐飲經驗打造而成，跳脫傳統的蔬食概念，而是將各國經典菜餚重新解構重組，並且化身為蔬食料理。目前全店80%的菜色為全素，部份餐點則為五辛及奶蛋素。另外針對空間部份，foldie則透過綠、白、灰等色系呈現森林般的意象，並透過大量異材質拼貼的藝術品點綴，增添餐酒館的輕鬆氛圍。

菜單中的「干貝金湯娃娃菜」的靈感來自國宴級川菜「開水白菜」，將娃娃菜佐以胡蘿蔔和素奶油調製的醬汁，藉此提昇層次，每份240元。「烏龍芋泥鴨」則重新詮釋芋泥香酥鴨，以芋頭、芋泥配上特調醃料，復刻鴨肉的口感，再佐以甜芋泥入口，有著鹹甜酥香的滋味，每份280元。

「麻辣番茄奶油抄手」翻玩紅油抄手、蕃茄牛肉麵及義大利餃的元素，將番茄與植物肉包進餃子中，淋上麻辣醬、番茄及鮮奶油調和的滑順醬汁，兼具香辣麻甜多種風味，每份240元。「松露百花臭豆腐」發想自百花豆腐，把豆腐換成臭豆腐，配搭松露、植物肉末入鍋油炸，外型宛若日式炸豬排，再以高麗菜絲、胡麻醬相佐，每份290元。從經典川菜變化而來的「陳皮怪味雞」，用植物肉做成炸雞搭配酥炸年糕，淋上香麻怪味醬，最後撒上陳皮提味，每份280元。