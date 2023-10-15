博物館級傢俱、話題小眾品牌成賣點 選品店再進化大玩未來概念

像是報復性消費一樣，不僅各時尚品牌在邁入秋季時紛紛舉辦活動，包含以販售品味為號召的選品店也在近期拓展新據點。像是Art Haus近期就進駐台北新光三越A9開設第四家店舖，以嶄新面貌呈現藝術美學與雋永的選品特色。而全新開幕的De sidere7.1實體概念店，則遠離主要商圈，利用大量原始材料與異媒材，營造出未來奢華的意念，藉以吸引不同消費者關注。

Art Haus全新A9店，以「展場」的概念設計店裝，踏入其中映入眼簾的就是整片「樹瘤」的木紋牆面並使用鋼琴烤漆呈現亮面光澤；店內中間的衣桿呈現圓弧的流線形狀，貼近自然概念。店內傢俱也是彰顯Art Haus品牌美感基因，像是客椅由建築大師Mies van der Rohe所設計的博物館級作品；一旁的茶几出自台灣品牌Esalia之手；更衣室中的松木小圓凳則是丹麥家居品牌FRAMA的經典作品。除此之外，A9店與其他門市最為不同的是朝向更為中性的氛圍，增添更多男性選品與年輕世代所關注的品牌。其中包含曾為ISSEY MIYAKE男裝支線設計師高橋悠介所創立的CFCL品牌，他擅長對科技與織物的互動與應用，使服飾帶有中性的優雅氣質。

De sidere7.1概念店整體以純白為佈景，大片落地玻璃窗配上冷色調陳列面向街道。最特別的是中央設置六角狀更衣間，採用通電玻璃科技。圖／De sidere7.1提供

而De sidere7.1概念店則有著與其他選品店截然不同面貌，整體以純白為佈景，大片落地玻璃窗配上冷色調陳列面向街道。最特別的是中央設置六角狀更衣間，採用通電玻璃科技，使更衣間在「透與不透」之間轉換，將穿衣隱私的主控權交給消費者，創造雙向的互動體驗。而在選品部分則如概念店，關注科技、媒材的應用，於是引入以針織技法與剪裁結構感聞名的DION LEE、 數位科技共融的話題品牌COPERNI和主打無性別美學設計的EGONLAB、關注海洋污染議題的BOTTER …等多元品牌，挑戰市場的接受度。

Art Haus的A9店客椅由建築大師Mies van der Rohe所設計的博物館級作品。圖／Art Haus提供

Art Haus的A9店銷售CFCL米蘭羅紋編織訂製夾克，約33,280元。圖／Art Haus提供

De sidere7.1概念店銷售EGONLAB棕色洗舊不對稱牛仔外套，22,800元。圖／De sidere7.1提供

De sidere7.1概念店銷售COPERNI白色短版襯衫，約15,800元。圖／De sidere7.1提供

De sidere7.1概念店銷售DION LEE淺色牛仔拉鍊馬甲，約31,800元。圖／De sidere7.1提供