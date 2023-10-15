博物館級傢俱、話題小眾品牌成賣點 選品店再進化大玩未來概念

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Art Haus全新A9店，以「展場」的概念設計店裝，踏入其中映入眼簾的就是整片「樹瘤」的木紋牆面並使用鋼琴烤漆呈現亮面光澤。圖／Art Haus提供
Art Haus全新A9店，以「展場」的概念設計店裝，踏入其中映入眼簾的就是整片「樹瘤」的木紋牆面並使用鋼琴烤漆呈現亮面光澤。圖／Art Haus提供

像是報復性消費一樣，不僅各時尚品牌在邁入秋季時紛紛舉辦活動，包含以販售品味為號召的選品店也在近期拓展新據點。像是Art Haus近期就進駐台北新光三越A9開設第四家店舖，以嶄新面貌呈現藝術美學與雋永的選品特色。而全新開幕的De sidere7.1實體概念店，則遠離主要商圈，利用大量原始材料與異媒材，營造出未來奢華的意念，藉以吸引不同消費者關注。

Art Haus全新A9店，以「展場」的概念設計店裝，踏入其中映入眼簾的就是整片「樹瘤」的木紋牆面並使用鋼琴烤漆呈現亮面光澤；店內中間的衣桿呈現圓弧的流線形狀，貼近自然概念。店內傢俱也是彰顯Art Haus品牌美感基因，像是客椅由建築大師Mies van der Rohe所設計的博物館級作品；一旁的茶几出自台灣品牌Esalia之手；更衣室中的松木小圓凳則是丹麥家居品牌FRAMA的經典作品。除此之外，A9店與其他門市最為不同的是朝向更為中性的氛圍，增添更多男性選品與年輕世代所關注的品牌。其中包含曾為ISSEY MIYAKE男裝支線設計師高橋悠介所創立的CFCL品牌，他擅長對科技與織物的互動與應用，使服飾帶有中性的優雅氣質。

De sidere7.1概念店整體以純白為佈景，大片落地玻璃窗配上冷色調陳列面向街道。最特別的是中央設置六角狀更衣間，採用通電玻璃科技。圖／De sidere7.1提供
De sidere7.1概念店整體以純白為佈景，大片落地玻璃窗配上冷色調陳列面向街道。最特別的是中央設置六角狀更衣間，採用通電玻璃科技。圖／De sidere7.1提供

而De sidere7.1概念店則有著與其他選品店截然不同面貌，整體以純白為佈景，大片落地玻璃窗配上冷色調陳列面向街道。最特別的是中央設置六角狀更衣間，採用通電玻璃科技，使更衣間在「透與不透」之間轉換，將穿衣隱私的主控權交給消費者，創造雙向的互動體驗。而在選品部分則如概念店，關注科技、媒材的應用，於是引入以針織技法與剪裁結構感聞名的DION LEE、 數位科技共融的話題品牌COPERNI和主打無性別美學設計的EGONLAB、關注海洋污染議題的BOTTER …等多元品牌，挑戰市場的接受度。

Art Haus的A9店客椅由建築大師Mies van der Rohe所設計的博物館級作品。圖／Art Haus提供
Art Haus的A9店客椅由建築大師Mies van der Rohe所設計的博物館級作品。圖／Art Haus提供

Art Haus的A9店銷售CFCL米蘭羅紋編織訂製夾克，約33,280元。圖／Art Haus提供
Art Haus的A9店銷售CFCL米蘭羅紋編織訂製夾克，約33,280元。圖／Art Haus提供

De sidere7.1概念店銷售EGONLAB棕色洗舊不對稱牛仔外套，22,800元。圖／De sidere7.1提供
De sidere7.1概念店銷售EGONLAB棕色洗舊不對稱牛仔外套，22,800元。圖／De sidere7.1提供

De sidere7.1概念店銷售COPERNI白色短版襯衫，約15,800元。圖／De sidere7.1提供
De sidere7.1概念店銷售COPERNI白色短版襯衫，約15,800元。圖／De sidere7.1提供

De sidere7.1概念店銷售DION LEE淺色牛仔拉鍊馬甲，約31,800元。圖／De sidere7.1提供
De sidere7.1概念店銷售DION LEE淺色牛仔拉鍊馬甲，約31,800元。圖／De sidere7.1提供

Art Haus的A9店銷售CFCL開襟衫，約18,980元。圖／Art Haus提供
Art Haus的A9店銷售CFCL開襟衫，約18,980元。圖／Art Haus提供

品牌 設計師 消費者 新光三越 建築 博物館

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