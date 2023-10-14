致敬SIT DOWN PLEASE？台北時裝周3D「鬼蝠魟」太Drama
台北時裝周期間，包含WEI.TZU-YUAN、IRENSENSE與RAY CHU各自發表了2024SS系列新裝，透過關心永續、自然與兩性議題，帶來童話世界的夢幻想像，以及擁抱多元身體、身體自愛的價值，展現台北時裝設計的多元視野。
設計師魏子淵本季帶來四系列發表，開場音樂並以1990年鳳飛飛演唱的《追夢人》為開場，十足懷舊。原來本季是以「裸膚胎」、「紅都市」、「仿自然」與「自在領域」為主題，打造四重層次的世界觀，同時也展現設計師的豐沛創作能量。四個系列皆具備飄逸、結構重組、大量的鏤空與百摺等特色，並不時穿插以宛如虹彩般的螢光色，以及衣中衣的錯視結構。細節再加入大量可拆式重組的排釦拉鍊，因此讓服裝展現多重可能，此外曾穿上WEI.TZU-YUAN 2023AW服裝的網紅「娘娘」也在今日現身秀場，友誼相挺，是場邊延伸亮點。
去年曾與成人性健康品牌TENGA合作、參與倫敦時裝周的設計師品牌RAY CHU則持續擁抱性別與身形的多元價值，同時延續品牌的極簡與前衛DNA。除了超高聳宛如尖塔的模特兒雙髮髻，RAY CHU並將海洋與鬼蝠魟以具象或抽象顏色圖案，裝飾於襯衫、西裝領口或袖口處，尤其壓軸的女模身上以一只鬼蝠魟骨骼列印、具金屬光澤的裝置，散發鮮明的造型感。同時為將環保概念落實，RAY CHU 2024春夏服裝面料並大量使用天然材料，例如以魚鱗回收再製、可生物降解聚酯纖維，展現設計師向海洋致敬，同時對環境負責的承諾。
IRENSENSE則是由曾於2019年東京新人時裝獎獲優秀賞肯定的設計師曾彥維成立，今年9月並曾登上2024東京時裝周春夏發表。本季設計師以登上東京時裝周比喻為童話故事的愛麗絲夢遊仙境，亮眼單品如半透帶有花卉圖案的高領長袖衫、不規則並與襯衫合而為一翻轉內外結構的套頭毛衣，又或柔軟的淡藍色百摺平口針織連身裙，以及大量鏤空蕾絲拼接的背心。整季設計具裝飾性與結構感，但也實穿上身，時尚、但不致遙不可及，最終並透過色彩、圖騰、版型與面料細節，將藏在薄霧面紗後的童話優雅與夢幻、勾勒成形。
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