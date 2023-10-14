致敬SIT DOWN PLEASE？台北時裝周3D「鬼蝠魟」太Drama

台北時裝周期間，包含WEI.TZU-YUAN、IRENSENSE與RAY CHU各自發表了2024SS系列新裝，透過關心永續、自然與兩性議題，帶來童話世界的夢幻想像，以及擁抱多元身體、身體自愛的價值，展現台北時裝設計的多元視野。

設計師魏子淵本季帶來四系列發表，開場音樂並以1990年鳳飛飛演唱的《追夢人》為開場，十足懷舊。原來本季是以「裸膚胎」、「紅都市」、「仿自然」與「自在領域」為主題，打造四重層次的世界觀，同時也展現設計師的豐沛創作能量。四個系列皆具備飄逸、結構重組、大量的鏤空與百摺等特色，並不時穿插以宛如虹彩般的螢光色，以及衣中衣的錯視結構。細節再加入大量可拆式重組的排釦拉鍊，因此讓服裝展現多重可能，此外曾穿上WEI.TZU-YUAN 2023AW服裝的網紅「娘娘」也在今日現身秀場，友誼相挺，是場邊延伸亮點。

去年曾與成人性健康品牌TENGA合作、參與倫敦時裝周的設計師品牌RAY CHU則持續擁抱性別與身形的多元價值，同時延續品牌的極簡與前衛DNA。除了超高聳宛如尖塔的模特兒雙髮髻，RAY CHU並將海洋與鬼蝠魟以具象或抽象顏色圖案，裝飾於襯衫、西裝領口或袖口處，尤其壓軸的女模身上以一只鬼蝠魟骨骼列印、具金屬光澤的裝置，散發鮮明的造型感。同時為將環保概念落實，RAY CHU 2024春夏服裝面料並大量使用天然材料，例如以魚鱗回收再製、可生物降解聚酯纖維，展現設計師向海洋致敬，同時對環境負責的承諾。