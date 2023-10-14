快訊

落網了！北市和平高中恐嚇大屠殺案 貼文者是該校男學生

丫頭宣布退股「不要對我尖叫」 三大原因讓她忍痛離開

亞運奪金不可思議 許皓鋐想挑戰圍棋世界冠軍

致敬SIT DOWN PLEASE？台北時裝周3D「鬼蝠魟」太Drama

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RAY CHU 2024使用大量鬼蝠魟為元素，除了具有環保意念，一套以鬼蝠魟骨骼3D列印的金屬光澤裝置更超級吸睛，也讓人聯想到香港電影中虛構設計師Sit Down Please的「龍蝦裝」。圖／台北時裝周提供
RAY CHU 2024使用大量鬼蝠魟為元素，除了具有環保意念，一套以鬼蝠魟骨骼3D列印的金屬光澤裝置更超級吸睛，也讓人聯想到香港電影中虛構設計師Sit Down Please的「龍蝦裝」。圖／台北時裝周提供

台北時裝周期間，包含WEI.TZU-YUAN、IRENSENSE與RAY CHU各自發表了2024SS系列新裝，透過關心永續、自然與兩性議題，帶來童話世界的夢幻想像，以及擁抱多元身體、身體自愛的價值，展現台北時裝設計的多元視野。

設計師魏子淵本季帶來四系列發表，開場音樂並以1990年鳳飛飛演唱的《追夢人》為開場，十足懷舊。原來本季是以「裸膚胎」、「紅都市」、「仿自然」與「自在領域」為主題，打造四重層次的世界觀，同時也展現設計師的豐沛創作能量。四個系列皆具備飄逸、結構重組、大量的鏤空與百摺等特色，並不時穿插以宛如虹彩般的螢光色，以及衣中衣的錯視結構。細節再加入大量可拆式重組的排釦拉鍊，因此讓服裝展現多重可能，此外曾穿上WEI.TZU-YUAN 2023AW服裝的網紅「娘娘」也在今日現身秀場，友誼相挺，是場邊延伸亮點。

去年曾與成人性健康品牌TENGA合作、參與倫敦時裝周的設計師品牌RAY CHU則持續擁抱性別與身形的多元價值，同時延續品牌的極簡與前衛DNA。除了超高聳宛如尖塔的模特兒雙髮髻，RAY CHU並將海洋與鬼蝠魟以具象或抽象顏色圖案，裝飾於襯衫、西裝領口或袖口處，尤其壓軸的女模身上以一只鬼蝠魟骨骼列印、具金屬光澤的裝置，散發鮮明的造型感。同時為將環保概念落實，RAY CHU 2024春夏服裝面料並大量使用天然材料，例如以魚鱗回收再製、可生物降解聚酯纖維，展現設計師向海洋致敬，同時對環境負責的承諾。

IRENSENSE則是由曾於2019年東京新人時裝獎獲優秀賞肯定的設計師曾彥維成立，今年9月並曾登上2024東京時裝周春夏發表。本季設計師以登上東京時裝周比喻為童話故事的愛麗絲夢遊仙境，亮眼單品如半透帶有花卉圖案的高領長袖衫、不規則並與襯衫合而為一翻轉內外結構的套頭毛衣，又或柔軟的淡藍色百摺平口針織連身裙，以及大量鏤空蕾絲拼接的背心。整季設計具裝飾性與結構感，但也實穿上身，時尚、但不致遙不可及，最終並透過色彩、圖騰、版型與面料細節，將藏在薄霧面紗後的童話優雅與夢幻、勾勒成形。

RAY CHU持續擁抱性別與身形的多元價值，並延續品牌的極簡與前衛DNA。圖／台北時裝周提供
RAY CHU持續擁抱性別與身形的多元價值，並延續品牌的極簡與前衛DNA。圖／台北時裝周提供
IRENSENSE由2019年時獲東京新人時裝獎「優秀賞」肯定的設計師曾彥維成立，今年9月並曾登上2024東京時裝周春夏發表。圖／台北時裝周提供
IRENSENSE由2019年時獲東京新人時裝獎「優秀賞」肯定的設計師曾彥維成立，今年9月並曾登上2024東京時裝周春夏發表。圖／台北時裝周提供
WEI.TZU-YUAN本季一口氣創作四套系列，整體不時穿插以宛如虹彩般的螢光色，以及衣中衣的錯視結構為特色。圖／台北時裝周提供
WEI.TZU-YUAN本季一口氣創作四套系列，整體不時穿插以宛如虹彩般的螢光色，以及衣中衣的錯視結構為特色。圖／台北時裝周提供
IRENSENSE本季從童話出發，具有鮮明結構與設計特色、同時也具實穿性。圖／台北時裝周提供
IRENSENSE本季從童話出發，具有鮮明結構與設計特色、同時也具實穿性。圖／台北時裝周提供

設計師 時裝周 品牌

延伸閱讀

台北時裝周Logo消失、快閃店僅賺1680元 行銷設計師打問號

用彩稻打響屏東「米倉」名號 南州超萌彩稻田狂吸人氣

航空業出招 攻冬季旅遊

才因鬥毆遭警告！東京10名少年闖警局奪「警槍」 所幸當場遭捕無人傷亡

相關新聞

10月底前天天抽「星巴克買一送一」！數位體驗即起開玩

民眾最愛的星巴克數位體驗活動又來了，即日起到10月31日期間舉辦「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗」，...

致敬SIT DOWN PLEASE？台北時裝周3D「鬼蝠魟」太Drama

台北時裝周期間，包含WEI.TZU-YUAN、IRENSENSE與RAY CHU各自發表了2024SS系列新裝，透過關心...

大師兄出席微電影「餘暉 」首映 給消防員的最後一句話讓人淚崩

「雖然你已經走了，但是你還活在這個世界上。」曾在殯葬業工作的知名作家大師兄，在微電影「餘暉 Afterglow」首映會上...

人氣超高AcQUA源少年接代言 皮膚水噹噹靠清潔這一招

受到許多少男少女喜愛的偶像團體AcQUA 源少年，人氣逐漸飆漲，近期為台灣美妝品牌文森先生，旗下的明星產品深呼吸洗卸凝露...

16日開跑！星巴克「Bearista小熊杯塞」滿額送掀收藏熱

星巴克在台灣市場邁入第25周年，將自10月16日起推出「歡慶Bearista小熊杯塞」滿額贈活動，延伸25周年的Bear...

請支援輸贏！全聯跟風「茶碗蒸」 促銷廣告逗笑網友

日前發生在台北市迴轉壽司連鎖店的客人衝突事件，因雙方口角時出現「你看起來就像茶碗蒸」等字眼，引起熱議。有網友今天逛「全聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。