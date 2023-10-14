大師兄出席微電影「餘暉 」首映 給消防員的最後一句話讓人淚崩

「雖然你已經走了，但是你還活在這個世界上。」曾在殯葬業工作的知名作家大師兄，在微電影「餘暉 Afterglow」首映會上分享，有位消防員在海邊救人而溺斃，死後捐出器官，在這位消防員接受火化時，大家用這句話表達對他的敬意與不捨。

每年十月的第二個星期六為「世界安寧日」，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心在今天，也就是世界安寧日舉辦微電影「餘暉」首映會暨座談會。

「餘暉」描述末期病人及家人照顧跟放手的過程，以夕陽餘暉貫穿全片，夕陽除了象徵一天的結束，也暗示主角走到人生最後時刻，與最愛的家人沐浴在恬靜淡然的暖陽中，訴說對彼此的感謝及最後的道別。

「餘暉」結合器捐及病主中心推廣經驗、亞東醫院安寧緩和醫療臨床實務影像，由台藝大影音創作與數位媒體產業研究所教授李建成，帶領近30位學生完成。

衛福部醫事司長、器捐及病主中心執行長劉越萍表示，希望微電影可以讓民眾用不同視角認識安寧議題，也希望每個人在生命終點可以過得更好。她也表示，器捐及病主中心將持續與各領域專業人士合作，以提供友善的生命善終照護環境為目標，透過預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願的推廣，讓大家對生命末期有更深入的思考。

亞東醫院腎臟內科醫師徐愷翔則說，這些故事不只在電影裡，而在醫院每個角落發生；亞東醫院2016年成立「馨寧病房」，提供末期病人症狀緩解性或支持性治療，並協助病人與家屬把握時間，在人生旅途最後日子裡活得更豐富，讓彼此沒有遺憾。