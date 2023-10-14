16日開跑！星巴克「Bearista小熊杯塞」滿額送掀收藏熱
星巴克在台灣市場邁入第25周年，將自10月16日起推出「歡慶Bearista小熊杯塞」滿額贈活動，延伸25周年的Bearista小熊公仔，推出超萌Bearista杯塞，單筆消費滿350元即可獲得乙個，不累贈，款式隨機，現場贈完為止。活動尚未開跑，已吸引許多星迷關注，在粉絲頁紛紛留言「想要」，「好想收集」，「沒有加價購的選項嗎？」
「歡慶Bearista小熊杯塞」以超Q又經典Bearista造型，手持「星」、「巴」、「克」字體，以及隱藏版25周年LOGO，共4款不同款式，打開盲盒當下如同打開驚喜，點燃星迷們的收藏慾望。
星巴克表示，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。此活動也不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
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