洗出彈嫩豆腐肌！十大專櫃磨砂膏品牌 除了SABON還有哪些品牌上榜？

還我漂漂滑嫩肌！

時序進入氣候宜人的金色秋天，雖然早晚有些許涼意，但白天仍是豔陽高照，讓人汗水直流，皮膚角質也越堆越厚。想維持滑嫩細緻、散發健康光澤的肌膚，各式各樣磨砂膏產品絕對是幫你告別粗糙、暗沉不可或缺的保養神器！除去老廢角質、為肌膚拋光同時，也有助於後續的保養品吸收，重現仙女水煮肌！



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網友最熱烈討論的「十大專櫃磨砂膏品牌」，快來看看你的愛用品有沒有上榜吧！

image source：THE BODY SHOP 美體小舖

No.1 SABON

說到去角質產品，來自以色列的SABON絕對是女孩們心中首選的品牌！長居品牌暢銷排行榜第一名的身體磨砂膏，號稱「每90秒就能賣出一瓶」！採用以色列獨有的死海礦鹽，揉合多種天然植萃精油，為肌膚提供最溫和、完整的養護，除去老廢角質同時還能滋潤肌膚，搭配精心調製的香氛氣味，給你儀式感滿滿的沉浸式療癒體驗，深受死忠粉絲們的喜愛，「磨砂膏最好用，細緻又香氣十足」、「喜歡用完的香氣及身體滑潤的觸感」。



No.2 IPSA

品牌名稱源自拉丁文的IPSA，象徵「自我、自主、自發」之意，希望每個人都能找到自己的潛在美麗，傳達自發性美麗意識。雖是以臉部保養品起家，招牌明星商品「流金水」及「ME自律循環液」更在美妝圈中赫赫有名，不過IPSA的「泥狀角質按摩霜e」其實也默默熱銷，乾溼兩用質地可以依照肌膚狀況自行調整使用方法，受到不少網友歡迎「Ipsa泥膜是我用過最好用的去角質之一」、「Ipsa必買，敏感肌膚用都沒問題」。

image source: IPSA

No.3 克蘭詩 CLARINS

致力為每位女性開發安全、天然又有效的產品，克蘭詩嚴選超過250種功效卓越的天然植物萃取成份並應用在自家產品中，期望陪伴顧客展現肌膚的最美姿態。

品牌共推出兩款身體去角質產品，分別是竹子精華身體去角質霜和芳香調和身體去角質霜。前者主打能加促肌膚活力、改善乾裂狀況，讓肌膚更加緊實有彈性；後者則添加迷迭香、玫瑰木與薄荷精油滋潤身體每一寸角落，除去老廢角質時彷彿置身花園般療癒，重獲細緻彈潤肌。

No.4 Aesop

十分受到年輕世代歡迎的文青品牌Aesop，除了居家和香氛系列相當熱賣之外，護膚產品也受到許多死忠粉絲擁護。而且Aesop的去角質產品種類豐富多元，從帶磨砂粒子的清爽凝露，到含有浮石及葡萄籽的香皂質地都有。

其中最受到網友熱烈討論的是「天竺葵身體去角質露」，自帶柑橘調清新幽香，含有研磨浮石及竹莖兩種細緻的磨砂顆粒，能深層清潔肌膚去角質又不會有痛感，被網友大讚「這條真的超好用，味道跟質地都很讚」。

image source: Aesop

No.5 AVEDA

近年來停止使用動物性成分、打造純素產品、積極使用再生能源的AVEDA，期盼透過這些友善環境的行動和地球共生共存，成為「對世界最好的企業」，並以植物的天然療癒力為根本，為忙碌日常注入身心一致的平衡與滋養。

人氣熱賣的甜馨系列，融合38種純淨花植的柔軟甜香，身體磨砂蜜添加細緻圓潤的竹子顆粒及核桃殼，有效帶走老廢角質又不會因過度摩擦對肌膚造成刺激，被許多粉絲稱讚「真的很愛，用完皮膚也有滋潤度不會太乾」。

image source: AVEDA

No.6 ELEMIS

來自英國的奢華護膚品牌ELEMIS創立於1990年，憑藉專業芳療背景打造兼具「觸、聽、視、味、嗅」五感體驗的保養產品，讓每一次的居家護膚儀式都有如置身高級SPA般美好。

除了熱銷招牌「海洋膠原」系列之外，ELEMIS的大溪地雞蛋花身體磨砂霜也是網友們口耳相傳的好物之一。含有豐富礦物質的細鹽顆粒，帶走粗糙角質同時也幫皮膚拋光；另外搭配梔子花與木槿花成分，不僅香氣清新療癒更為肌膚增添保濕柔嫩觸感！

No.7 Jo Malone

香氣宛如一封來自英倫的情書，低調優雅還能自由疊擦不受限制！身為許多「香民」踏進香氛大坑的入門首選，Jo Malone無疑是打造個人香味印記的專家，暢銷經典「英國梨與小蒼蘭」更是最廣為人知的招牌。

有別於單一功能的磨砂膏產品，Jo Malone選擇將去角質與沐浴二合一，讓你邊洗澡邊溫和去除角質同時滋潤肌膚，洗出淨透彈嫩美肌，「洗澡去角質一次搞定超方便」、「搭配同款的身體乳或香水，香味更持久，超喜歡」。

image source: Jo Malone

No.8 KIEHL'S 契爾氏

百年前原為紐約街角的一家藥房，Kiehl’s契爾氏融合美容、醫學、草本與醫學等專業知識，逐漸茁壯成今日被全世界熟知的保養品牌，甚至有超過103種產品與文物被美國史密森尼國家自然歷史博物館永久收藏。

除了臉部保養品是女孩們經常回購的口袋清單，Kiehl’s契爾氏的頭髮、身體保養系列也相當受歡迎。質地濕潤的溫和身體去角質乳霜，添加洋甘菊萃取、蘆薈和燕麥等天然保濕成分，讓你去完角質後肌膚也依舊水嫩不乾燥！

No.9 THE BODY SHOP 美體小舖

THE BODY SHOP多年來堅守「永續綠色環保」理念為環境保護付出努力，最著名的「空瓶回收再造計畫」至今已回收了相當於三千座101大樓的空瓶，消費者到門市進行回收時也能獲得回饋。

THE BODY SHOP的身體磨砂膏產品一字排開超過十種，其中最熱銷的就是蘊含南非酪梨油等成分的「酪梨潤澤身體磨砂膏」，去除老廢角質同時深度滋潤肌膚，被網友直誇「超適合乾肌」、「用完身體超滑嫩，還有酪梨奶香」。

image source: THE BODY SHOP 美體小舖

No.10 L:A BRUKET

來自瑞典的L:A BRUKET主打「無性別」保養哲學，從北歐美學與生活風格中孕育出溫柔保養之道，品牌名稱在瑞典語中意為「little factory」，蘊含創辦人希望能時刻謹記當年起步之路的期許。

熱門人氣商品「245身體去角質-接骨木花」，使用海鹽作為磨砂顆粒深層淨化肌膚，同時搭配甜杏仁油、紅花籽油、菜籽油，為肌膚補充維生素與必需脂肪酸，不少人用過都稱讚「海鹽的顆粒感在皮膚上按摩感覺非常的舒壓」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2023年10月1日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『專櫃磨砂膏品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。