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化身巴黎復古女伶！香奈兒2023聖誕限定彩妝華麗登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，讓女人化身巴黎復古女伶。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，讓女人化身巴黎復古女伶。圖／香奈兒提供

充滿神秘、性感、魅惑的巴黎女伶，總能勾人魂魄，展現無窮魅力，而且20年代的巴黎復古女伶，當時裝飾藝術（Art Deco）風潮鼎盛，大量亮片、珠飾的華麗浮華風格，引領潮流。當時一向大膽創作的香奈兒女士，以幾何與對比美學，在巴黎康朋街31號工作室內，創作出一系列綴滿亮片的晚禮服，帶來極具戲劇性的風格。

2023年聖誕限量彩妝系列，香奈兒就向20年代的燦爛致敬，打造出造絢麗璀燦的眼妝，象徵女人的無所畏懼自由精神，盡情的奔放華麗與魅力，每個人都能化身巴黎復古女伶，閃耀出當下最迷人的光芒。

全系列彩妝中，眼妝成為焦點，限量推出的香奈兒亮片刺繡五色眼影，皆加入金燦亮粉，彷彿綴滿亮片刺繡的洋裝，色調包括玫瑰金、白鑽、耀黑等，更能恣意疊擦，創造專屬個人的妝感；也能搭配香奈兒極持久防水眼線液筆，勾勒出奪目眼線，以及香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏，在夜晚中，散發難以抗拒的吸引力。

呼應著20年的華麗輝芒，香奈兒亮片刺繡煥采盤更該收藏，壓印著亮片浮雕，致敬香奈兒女士熱愛的閃亮元素，香檳玫瑰與象牙米雙色頰彩中，加入虹彩色素粒子，讓雙頰散發出光芒，內附刷具，可使用在顴骨高處與鼻樑，讓整體妝感散發出細閃的色澤與珠光。

唇膏是耶誕跑趴不可或缺的補妝神器，香奈兒超炫耀精萃唇膏金燦版有著4款色調，採用限量的金燦版包裝，也能隨意更換唇膏蕊芯，#857是炫目的金屬紅色，#867則是幻彩深紅色，#812為淡粉米色、#854展現狂野的紅色。

想要更閃耀的光澤，可使用香奈兒超炫耀釉光唇萃，#90為珊瑚金色，#91為金屬紫色，完全制霸全場；香奈兒時尚釉光指甲油也推出性感色調，包括玫瑰白色的 #167珍珠項鍊、古董金色的#169晚禮服、閃耀黑色的#171亮片洋裝，都是限量指彩。即日起在線上美妝精品店上市，10月27日起在各櫃點上市。

香奈兒超炫耀釉光唇萃 #90絢麗／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃 #90絢麗／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，向20年代裝飾藝術致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，向20年代裝飾藝術致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒亮片刺繡煥采盤限量／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒亮片刺繡煥采盤限量／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒亮片刺繡五色眼影限量／2,870元。圖／香奈兒提供
香奈兒亮片刺繡五色眼影限量／2,870元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，閃耀出奢華感。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，閃耀出奢華感。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏金燦版 #857午夜／1,870元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏金燦版 #857午夜／1,870元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，閃耀出奢華感。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，閃耀出奢華感。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，向20年代裝飾藝術致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，向20年代裝飾藝術致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏金燦版 #854皇家玫瑰／1,870元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀精萃唇膏金燦版 #854皇家玫瑰／1,870元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，閃耀出奢華感。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，閃耀出奢華感。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，讓女人化身巴黎復古女伶。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，讓女人化身巴黎復古女伶。圖／香奈兒提供
香奈兒2023聖誕限量彩妝系列，閃耀出奢華感。圖／香奈兒提供
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香奈兒 巴黎 彩妝 美妝

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