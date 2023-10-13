富藝斯首場日內瓦珠寶拍賣11月舉槌 台北預展今明快閃

富藝斯首場日內瓦珠寶拍賣《珍貴珠寶：日內瓦I》將於當地時間11月6日舉槌，逾110件拍品中共有近70件於今明（10月13至14）兩日來台假富藝斯台北辦事處展出，其中亮點包括以一枚54.27克拉濃彩黃色IF鑽石戒指為首的一系列珍稀彩鑽、橫跨20世紀不同年代的人氣品牌骨董珠寶、以及易於配戴的當代設計師作品。

領銜的54.27克拉的濃彩黃色矩形切割鑽石戒指，內部完美無瑕，估價約117萬瑞郎起；另一枚由法國現代珠寶品牌Fred所設計的鑽戒，中央鑲嵌重達15.60克拉的D/VS2 Type IIa等級橢圓形鑽石，也是收藏亮點。另外還有一枚來自Boodles的1.57克拉濃彩紫粉紅色鑽戒指。

來自知名品牌的珠寶作品，鑑賞重點包括一對1960年代出品的法國珠寶品牌Sterlé的天然珍珠配鑽石吊耳環，成對的水滴形天然珍珠，長度約為18.51和17.25毫米，來自曾任職CHAUMET的傳奇珠寶設計師Pierre Sterlé自創的同名品牌；梵克雅寶品牌代表作的芭蕾舞伶胸針是珠寶藏家不可或缺的經典之一，此次有一款黃色剛玉與鑽石款上拍。