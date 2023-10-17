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《小島散步》2024木框掛曆攜手波隆那世界插畫大師 首度推出得獎正式授權商品
以「台灣的可愛，想讓全世界知道！」為企劃初心，邁入第四年的《小島散步》，攜手波隆那世界插畫大獎得獎藝術家陳怡今（今今），從日常生活常見的「食材、物件」中汲取靈感，集結為 2024 年的主題——「小島裡的原味風景」。知名平面設計師馮宇讚揚：「今今的月曆是最有感的時光風景！」詩人夏夏亦盛讚：「今今精選常見的食材、器物，簡約溫潤，讓人期待每一天的到來！」
《小島散步》2024木框掛曆延續「複製畫」概念，每張月曆壓有手撕線，時間過後可撕除日期，保留完整畫作，並由台灣在地木藝師傅以「再生木」打造專屬木框，讓藝術作品能永續留存，為居家空間增添另一種風景。
今今表示，掛曆中的畫作都是日常生活的觀察所延伸，結合每月份的數字，創作出圍繞著「小島裡的原味風景」十二幅畫作。包含以一把《圓滿的水蓮》開啟嶄新的一月，六顆《琺瑯盤中的棗子》是六月的問候。此外，還加贈《新的日子》2025全年曆乙幅。
除了「木框掛曆」外，2024年的《小島散步》同步推出天然亞麻生活布巾、一筆箋、小春聯、透明書籤等周邊商品。
《小島散步》2024木框掛曆及系列周邊預購成績亮眼，企劃團隊「Better Life 好感生活研究所」指出：「很開心能邁向第四年，藉由《小島散步》繼續發掘台灣美好的人事物，並串聯成充滿祝福的商品。」於有.設計 uDesign電商設計平台上線，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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