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蝦皮購物獨家公開「短影音行銷」成功4大心法

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物獨家揭露短影音成功行銷4大心法。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物獨家揭露短影音成功行銷4大心法。圖／蝦皮購物提供

根據KOL Radar統計， 2022年自Instagram開放Reels及YouTube強推Shorts後，短影音發布量在4個月內隨即成長高達971%。蝦皮購物自2022年開始積極經營Reels及Shorts等短影音平台，觀察短影音行銷已漸成各大品牌賣家必備的宣傳工具，蝦皮購物首度獨家揭露品牌短影音行銷經營4大心法，針對平台差異、團隊人才、流量轉換、時事話題等面向分享如何精準掌握消費者的網路行為心理，以持續在各大短影音社群平台創下可觀流量紅利，趁機把握與潛在消費者族群的溝通管道。蝦皮購物更盛大舉辦「蝦皮短影音粉絲派對」，精心打造3款挑戰遊戲，邀約共22位時下熱門短影音創作者二創跟風亮相，活動當天集結所有創作者合拍系列慶祝短片，在社群曝光及互動下共創破百萬粉絲響應。

隨著現代人生活節奏越加迅速，短影音平台「短而快」、「輕鬆趣味」、「二創跟風」的特色，成功占據消費者大量目光，尤其受到Z時代族群的喜愛，如何使用短影音行銷也成為各品牌的兵家必爭之地。蝦皮購物看準短影音即將帶來的潛在機會，自去年起透過4大行銷秘訣創造可觀流量紅利，團隊秉持「一周7更」、「高質量產出」特性，使平均觀看數對比去年同期更強勢增長逾3成；而蝦皮購物為促進品牌賣家攻下短影音市場，也首度公開短影音經營的4大秘訣。

●成功秘訣1：善用短影音平台特性，大膽設計內容異同掌握流量密碼

雖然短影音市場正快速吸引年輕消費族群，不同平台的特點卻也不盡相同，如何善用各平台的特性來製做合適的素材更顯重要。「緊跟時事議題、迷因梗」皆為短影音內容的共同特色，其中Reels受眾以18～34歲女性族群為主，注重美感、生活與情感話題，在素材選用上以兩性、職場的話題為主，最能獲得共鳴。例如今年3.3品牌購物節推出「蝦皮一百零一種男女友系列」短影音，根據團隊日常發想多款不同類型男女友們在戀愛中的真實模樣，主打影片質感與考量觀眾帶入感，再搭配社群#一百零一種生活成功扣連當時品牌購物節活動，系列影片成功創近500萬觀看。

●成功秘訣2：影片「由長入短」奠定品質保證，蝦皮購物團隊親自操刀創意短影音

在進軍短影音前，蝦皮購物已深耕長影片創作多年，像是今年618全民年中慶攜手峮峮與黑龍合作蝦皮安心退影片，除了平台合計突破450萬觀看外，也在社群上新增許多粉絲並創造大量話題討論。為迎戰短影音時代求新求變的需求，蝦皮購物以過往製作精美長影音的基本功，結合團隊成員本身即為創作者的多元背景，發揮「獨有創意、產出速度、內容品質」的最佳3大優勢。如短影片「為什麼女生存不了錢」中，蝦皮小編以快嘴形式的呈現手法，幽默帶出引起廣大女性消費者共鳴的日常，對比以往提升平均4倍以上的觀看表現。

●成功秘訣3：蝦皮小編人性化元素優先，適性置入商業資訊創造導購

不只透過豐富的影片劇本吸引大量粉絲目光，蝦皮購物更積極貫穿「蝦皮小編真的是人」的核心概念，展現富有人情味與幽默有趣的人設，搭配適當的商業資訊置入，更是蝦皮購物短影音帳號圈粉的重要因素。2022年專為11.11超級購物節設計宣傳的「蝦皮小編帳號被盜」貼文，蝦小編將粉專當作是自己的個人版，以父親偷用小孩手機的人設發布趣味貼文，成功引發網友討論與媒體報導。今年母親節於Reels發布「挑母親節禮物教學」影片，提供獨家的創意選禮方式，幽默風趣的片段成功帶來歡笑，進一步潛移默化引導粉絲們進站選購。

●成功秘訣4：緊跟節慶時事、改編舞蹈二創跟風，善用話題創造粉絲共感

流行話題和節慶活動都是消費者相當關注的焦點，抓準演算法紅利結合時下熱門話題，即可在低成本有效達成曝光規模，成功使觀看數躍升。蝦皮購物團隊精選今年上半年的熱門時事推出「11大熱門話題」影片，透過二次創作將半年內最夯的趣味影音主題濃縮成1分鐘的短影音，累積近200萬的觀看次數及13萬留言數。今年6月也在端午節拍攝「吃了兩天粽子，冰箱裡卻還有這麼多....」，主打能歌善舞的蝦皮小編改編歌詞賣肉粽影片，擺脫企業帳號多以平鋪直敘的祝賀風格，凸顯蝦皮購物活潑有梗的形象。而今年父親節更跨界攜手補教名師賴世雄拍攝「這樣懂了爸」系列短片，以貼近地方爸爸及子女們共鳴的切角，搭配趣味的英文諧音梗，累積突破550萬的觀看次數。

此外，蝦皮購物盛情邀約超過22位時下熱門的短影音創作者，一同挑戰3款獨家設計的趣味遊戲，其中「迷因時事梗大賽」透過玩樂方式集結「欸穿山甲欸」、「出事了阿北」等短影音上的熱門迷因影片；「隨機舞蹈大賽」開放挑戰經典的短影音走紅舞蹈歌；「創意短影音大賽」提供創作者們致敬蝦皮購物短影音的各式題材，翻拍成迷因集結二創影片，再掀慶祝風潮，相關短影音及貼文也吸引破百萬觀看，更吸引了百萬粉絲互動響應。

蝦皮購物「蝦皮短影音粉絲派對」盛邀22位創作者合拍系列短片。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮短影音粉絲派對」盛邀22位創作者合拍系列短片。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮短影音粉絲派對」翻拍二創迷因影片成功吸引破百萬次觀看。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮短影音粉絲派對」翻拍二創迷因影片成功吸引破百萬次觀看。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物盛大舉辦「蝦皮短影音粉絲派對」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物盛大舉辦「蝦皮短影音粉絲派對」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮短影音粉絲派對」邀請優尼客團員一同挑戰3款遊戲。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮短影音粉絲派對」邀請優尼客團員一同挑戰3款遊戲。圖／蝦皮購物提供

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