秋冬空污加上病毒流行 中衛兒童口罩9月銷量增2成

疾管署預估台灣自10月中旬後，新冠疫情會緩步上升，預計12月可能達到高峰，且流感疫情也預估在明年一月達到高峰。面臨疫情捲土重來口罩需求量增加，專業醫材廠CSD中衛行銷經理周令怡表示，口罩產能會先上調2成，如果年底出現特殊緊急狀況，中衛也會視情況，以加班加人方式，提高更多產能，以確保口罩供應充足。

秋冬本就是空污及流感季節，近來因應流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與腸病毒等多種病毒流行，周令怡說，中衛兒童口罩9月銷量已增加20％，而酒精棉片9月銷量也比去年上升15％，顯見民眾注重自我保護。

為了吸引民眾自主戴口罩，減少病毒傳播，CSD中衛在十月與日本高端牛仔品牌「江戶勝」以及全球知名「哈利波特」合作，全新推出十幾款聯名口罩。

其中「日本江戶勝聯名口罩禮盒」打破原本口罩抽取式的包裝方式，進化成上下蓋的經典禮盒，打開上蓋就可完整展示4個主題，11款口罩，一目瞭然，不需要再抽取；另與哈利波特魁地奇聯名口罩，將霍格華茲四大學院葛萊分多、史萊哲林、赫夫帕夫及雷文克勞的院徽以「動態效果」和「連續拼接」的方式呈現賽事極速動感，並印製學院守護神獅、獾、鷹、蛇的圖樣。