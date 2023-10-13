高端旅遊夯！雄獅啟航「南極追夢號」 17天80萬元有找

疫後民眾瘋旅遊，也連帶帶動高端旅遊市場，雄獅旅遊佈局2024年郵輪旅遊，推出明年12月出發的Seabourn Pursuit璽寶郵輪「南極追夢號」，主打17日至20日深入探訪極地魅力與南美風情，不僅有全程專人隨行服務，還有攝影師協助留下記錄，及船上名人專場活動與客製化備品等，價格每人75萬9000元至112萬元不等。

雄獅旅遊今邀請遠赴南極慶祝結婚22周年的主播夫妻檔岑永康、張珮珊，及曾勇闖南北極的旅遊人文攝影家「動感小帆」擔任代言人，宣布將面向多元客群需求與季節主題展開包船計畫，其中明年12月出發的Seabourn Pursuit璽寶郵輪「南極追夢號」，即鎖定高端旅遊客群打造南美+南極雙夢想行程。

根據據國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，2022至2023年間，前往南極旅遊已逾7萬人次，相較疫情前甚至增加近4成。雄獅旅遊指出，今年台灣郵輪市場已恢復疫情前90%，明年將突破疫情前人數， Seabourn Pursuit璽寶郵輪「南極追夢號」於2023年完工下水，斥資70多億元打造，是極地探險郵輪中噸位（2萬3000噸）最大船隻。

雄獅旅遊表示，旅客到南極三大原因分別為「追求冒險」、「商品稀缺性」及「完成夢想旅遊清單」。南極追夢號以「南望夢想、世界之最」為主題，有收藏最新極地遊輪、探索神祕生態圈、踏上世界最南端火地島等3大之最回憶，包括造訪世界前50大餐廳「ELENA」、搭乘世界最南端蒸汽火車、伊瓜蘇瀑布水陸空3D全覽體驗等。

另外，看好極地高端市場，元本旅遊今年12月也將帶領近200位台灣人搭乘日月合朔號登上南極大陸，更透露明年底與雄獅旅遊合包的南極追夢號已銷售逾5成。