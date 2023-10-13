LE SSERAFIM摘LV代言 韓國限定包款全新形象照釋出

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布韓國女子團體LE SSERAFIM全員一起擔任最新品牌大使，品牌並同時發布LE SSERAFIM位韓國獨家的全新包款膠囊系列拍攝的廣告形象大片，巧妙重現了女裝早秋時裝秀的戲劇性場景。

LE SSERAFIM是「I’M FEARLESS」的變位詞，由KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA和HONG EUNCHAE組成的五人團體，於2022年5月發行EP「FEARLESS」正式出道。Louis Vuitton女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière特別邀請LE SSERAFIM參加他在首爾舉行的首場2023年早秋女裝秀，並在秀後派對上進行演出表演。

新任品牌大使將擔任路易威登最新膠囊系列的代言人。此膠囊系列的靈感來自於韓國首都淺水橋上早秋女裝秀的個性包款，包含了標誌性風格的重新構想版本以及品牌標誌的全新設計。該膠囊系列包括獨特配色款的GO-14包，是Nicolas Ghesquière於2015年以行李箱內側的縱橫交錯的襯墊內層為靈感創作的包款；Pochette Ecusson的斜角輪廓上飾有浮雕字母；Noé手袋則重新詮釋了象徵好運的傳統手袋Bok-ju-meo-ni。