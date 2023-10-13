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LE SSERAFIM摘LV代言 韓國限定包款全新形象照釋出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布韓國女子團體LE SSERAFIM全員一起擔任最新品牌大使，品牌並同時發布LE SSERAFIM位韓國獨家的全新包款膠囊系列拍攝的廣告形象大片，巧妙重現了女裝早秋時裝秀的戲劇性場景。

LE SSERAFIM是「I’M FEARLESS」的變位詞，由KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA和HONG EUNCHAE組成的五人團體，於2022年5月發行EP「FEARLESS」正式出道。Louis Vuitton女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière特別邀請LE SSERAFIM參加他在首爾舉行的首場2023年早秋女裝秀，並在秀後派對上進行演出表演。

新任品牌大使將擔任路易威登最新膠囊系列的代言人。此膠囊系列的靈感來自於韓國首都淺水橋上早秋女裝秀的個性包款，包含了標誌性風格的重新構想版本以及品牌標誌的全新設計。該膠囊系列包括獨特配色款的GO-14包，是Nicolas Ghesquière於2015年以行李箱內側的縱橫交錯的襯墊內層為靈感創作的包款；Pochette Ecusson的斜角輪廓上飾有浮雕字母；Noé手袋則重新詮釋了象徵好運的傳統手袋Bok-ju-meo-ni。

韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員SAKURA演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員SAKURA演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員CHAEWON演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員CHAEWON演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員YUNJIN演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員YUNJIN演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員EUNCHAE演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員EUNCHAE演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員KAZUHA演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM成員KAZUHA演繹路易威登女裝。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供
韓國女團LE SSERAFIM擔任路易威登最新品牌大使並拍攝韓國獨家膠囊系列廣告大片。圖／路易威登提供

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