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堪比國慶焰火！台中國際旅展今登場爆人潮 人數倍增

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影

國內旅遊業迎疫後寒假、春節商機，2023ATTA台中國際秋季旅展今起一連四天在台中國際展覽館登場，共300攤參展，一早就爆人潮，其中以日韓行程最為火熱，歐洲線也滿桌，也有搶國旅行程、台中五星餐券等，不少民眾形容人潮「堪比國慶焰火」，主辨單位估算，上午入場人數較夏季旅展多1倍。

台中國際秋季旅展由台中市旅行商業同業公會、威典展覽事業公司主辦。主辦單位說，中台灣唯一公會主辦的冬季專業指標場「2023ATTA台中國際旅展」，現場規畫8大主題展區，包括台中10家五星餐券飯店、台灣溫泉飯店聯盟、指標旅行社、Glamping豪華露營區、親子度假飯店區、日本主題館、各國觀光局、縣市政府旅遊推廣區等。

現場旅天下、可樂旅遊、五福旅遊、越竹航空、世興旅行社、澳門旅遊局、吉帝、樂活、鼎運、雙向、慶澤、喬瑞、暢遊等25家旅行社聯手促銷。可樂旅遊、五福旅遊、吉帝旅遊、越竹航空推出旅展限定優惠行程，旅展首登場的旅天下祭台中出發超值商品。

國內旅遊台灣溫泉飯店聯盟旅展促銷，搶攻冬季國旅商機，住宿券下殺4.9折起；知名星級飯店旅展促銷搶攻淡季國旅商機，住宿券下殺5折起；台中五星餐券總動員唯㇐場次 10家聯手促銷，餐券最低45 折；台灣溫泉飯店聯盟Glamping展出10米巨型帳篷。

台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影
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台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影
台中國際秋季旅展今熱鬧登場，各大旅行社攤位湧現人潮。記者趙容萱／攝影

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