坎城發表、現身台北！「五十噚」70周年特展經典神還原

潛水的世界擁有萬千豐富美妙，一如潛水表在設計上帶來豐沛的經典之美。自1953年問世、今年邁入70周年紀念的Blancpain「五十噚」腕表，先前9月曾於法國坎城發表了限量的「五十噚70周年紀念Act 3 」，近日更將在台北101帶來期間限定的「Blancpain五十噚70周年限定展」，爬梳歷史、更為70年的精彩回憶、盛大慶賀。

Blancpain為了「五十噚」70周年前後準備了長達一年的「三部曲」，宛如一場特映加長版的煙火大會。今年一月先推出限量210只的｢五十噚自動潛水腕表70周年官網限定版｣，再推出致敬當代潛水表之父的「五十噚Tech Gombessa腕表」；三部曲的第三章，則以「五十噚70周年紀念Act 3」為三部曲畫上完美句點。

表款是從1957年Blancpain曾為美國海軍海豹部隊提供的經典軍事風格之作「Mil-Spec表款」致意、復刻，並以表盤上的防水功能顯示為特色。41.3毫米的表殼採用了「9K青銅金」，是以37.5%的黃金、50%的銅，以及銀、鈀和鎵為成分比例，兼具美妙懷舊的粉紅金色光澤，與防氧化產生銅綠的特點。1154.P2自動上鍊機芯具備100小時動力儲存，表款的黑色錶盤並設有濕度指示計，表款並具備專業深潛的300公尺防水性能，全球限量555只。

為了這項特展，全球限量555枚的「五十噚70周年紀念Act 3」限量表款並將親臨現場、讓人緬懷時代風采，也遠眺關於極限的當代可能。活動將自10月19日（四）至25日（三）舉辦，同時現場一旦完成指定任務，將可獲原廠Blancpain五十噚主題訂製小禮，數量有限、贈完為止。地點為台北101購物中心1樓松智入口廣場，實際時間則以台北101購物中心營業為主。