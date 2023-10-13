有夠快！高允貞韓劇「異能」爆紅 一頭長髮接全球代言

年僅27歲，在最近熱門韓劇「Moving 異能」中，飾演不會受傷高中生張喜秀一角的高允貞，因為精緻的臉蛋，還有飄逸長髮，以及超帥氣的武打戲，一瞬間在全球走紅，而沒想到接代言速度那麼快。頭皮養護專家「呂Ryo」，今年迎來15周年，馬上宣布高允貞成為全球新代言人，一系列形象照也曝光。

對於能接下代言，高允貞表示「我感到很興奮！希望透過全新的面貌，延續呂Ryo頭皮養護專家的定位，請大家繼續支持呂Ryo，並期待之後的改變。」

呂Ryo首次推出依照性別訂製的新品強韌蘊髮ROOT:GEN系列，針對男女不同的頭皮養護、髮根強韌打造配方。

觀察到女性最常落髮原因，包括過度減重、經常性染燙髮與頻繁使用熱造型工具與長時間綁髮，針對女性的部分，有強韌蘊髮技術，含有人蔘根細胞與咖啡因萃取，以及迷迭香、生薑、洋甘菊、薰衣草、積雪草，深度養護髮肌，針對髮絲修護採用黑豆胜肽與小分子玫瑰蛋白。

男性則是因為日常生活習慣，包括過度飲酒抽菸、過勞與長期處於高壓氛圍、汗水與造型噴霧清潔不當等，容易導致落髮與頭皮問題，男性專用的強韌蘊髮洗髮精，加入減少皮脂的海鹽與水楊酸、強健髮根的啤酒花精華，還有改善頭皮敏感的海洋深層水，可以淨化頭皮與去屑控油等效果。