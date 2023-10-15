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台劇《有生之年》超有看頭！統整四大觀影亮點告訴你必追原因

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
台劇《有生之年》超有看頭！統整四大觀影亮點告訴你必追原因 圖片來源/unsplash
台劇《有生之年》超有看頭！統整四大觀影亮點告訴你必追原因 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內《有生之年》相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的《有生之年》精彩看點排行。

近年台劇大爆發，多部膾炙人口的作品掀起一波波追劇風潮，而近期開播的影集《有生之年》，罕見地以深入刻畫家庭故事為題材，成功引起超高討論度，甚至連續數週坐擁收視冠軍；因此我們就觀測了網路上針對《有生之年》話題的相關討論，一起來看看本劇有哪些亮點吧！


老中青三代同台飆戲超有看頭！故事情節具「生活感」引高度共鳴

▲ 《有生之年》4大話題焦點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 《有生之年》4大話題焦點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對《有生之年》相關話題的討論，發現該劇因「演員陣容」相當豐富而收穫不少關注。該劇在開播前就搶先釋出演員名單，除了由近年演活多個角色、受到高度讚譽的金鐘影帝「吳慷仁」出演男主角外，《有生之年》還集結了張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友等實力派演員，讓不少觀眾「聞名而來」。

就有網友表示看到主演為吳慷仁時就對此劇抱持期待，還提到「也有點好奇小綜（鄭元暢）和林哲熹在劇中會是怎麼樣的角色，整個卡司會不會太吸引人」，可見本劇堅強的演員陣容是一大看點。

而觀賞過該劇的民眾則評價「這齣戲最讓我驚艷的是變得成熟的鄭元暢，以及飾演他兒子的小帥哥」，稱讚演員的表演精彩好看，也推薦想看新、中生代演員同台飆戲的民眾千萬別錯過！

而由於《有生之年》故事核心圍繞「家庭」，讓不少人在看劇時因「情節貼近生活」而產生共鳴，網友紛紛留言道「這齣真的超寫實的，一堆平常就會發生、會遇到的事，好笑又好看」、「這部戲裡的對話都很日常，真的就像每天家裡會聽到的對話」、「主角的爸媽好多對話我在家都聽過」，認為本劇充斥滿滿「生活感」，呈現出每個家庭都可能真實上演的的情節，讓人更容易代入角色、甚至感到心有戚戚焉。

此外，「劇中金句連發」也是劇迷相當推崇的看點，例如有網友便在討論劇情的相關貼文下分享道，自己對高嘉岳的女友向他提出分手時所說的話最印象深刻，點出「好愛這段女方台詞的堆疊，完全可以感覺到對一個人失望透頂後那種心死的感覺」，認為本劇一改過往台劇「台詞不夠寫實」的毛病，許多對白都能打動人心。

除此之外，劇中「錯綜複雜的感情觀」也引起諸多討論，角色間令人意想不到的關係讓網友直呼「太尷尬太巧了吧」，官方粉絲團甚至特別製作「人物關係樹」協助觀眾釐清劇中人物關係。

你是台劇的忠實觀眾嗎？《有生之年》講述了許多家庭在現實生活中可能面臨到的各種困難，除了讓人又哭又笑之外，也能在觀賞劇集時獲得啟發、安慰，各位不妨邀請親朋好友一同鎖定播出，包準讓你欲罷不能！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「有生之年」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/03~2023/10/02，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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