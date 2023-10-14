宮崎駿鐵粉必踩！不出國也能看到的六大「台版宮崎駿景點」

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「全台宮崎駿景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的宮崎駿景點排行。

日本動畫大師宮崎駿的作品部部都是經典，不只劇情總是觸動人心，動畫中的風景也各個如詩如畫、唯美動人，讓不少宮崎駿粉絲極欲將所有可能的取景地走訪一輪。不過其實不必出國，台灣就找到不少相似度超高的景點，因此我們本次就針對「全台宮崎駿景點」進行觀測，一起來看看台灣有哪些「宮崎駿系」景點吧！

阿妹茶樓神似《神隱少女》「油屋」 唯美魚寮遺址被譽為「嘉義版龍貓隧 ▲ 全台TOP6宮崎駿景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「全台宮崎駿景點」相關話題的討論，發現位於新北市瑞芳區九份老街內的「阿妹茶樓」，為網友最熱議的宮崎駿景點。富有濃厚中式古典風格的阿妹茶樓，加上屋簷上頗具代表性的紅燈籠，外型十分獨特，別具風味。阿妹茶樓長期以來被網友推崇神似《神隱少女》中的「油屋」，吸引廣大觀光客前往朝聖、踩點。

就有網友分享，認為「黃昏過後豎崎路旁的阿妹茶樓就是必遊的重點，當茶樓外的紅色燈籠跟黃色燈飾點起時，彷彿來到宮崎駿電影『神隱少女』中湯婆婆的湯屋」，認為夜晚點燈後的阿妹茶樓格外迷人。

而阿妹茶樓的獨特外型與風格，更是攝影相關討論區中的熱門話題，不時就能看到網友分享自己拍的美照，直呼「真的很美很好拍」；不過也有不少人提醒「這裡人真的超級多，要拍到喜歡的角度真的要很花時間」，建議大家前來朝聖拍照時，可以提早卡位。

而位於嘉義縣太保市的「魚寮遺址」也是許多人熱議的宮崎駿景點。魚寮遺址是嘉義縣定的新石器時代晚期考古遺址，不只在考古方面有重要意義，也是當地著名的落羽松秘境。在前往落羽松林的自然步道上，一旁高聳的樹木搭建出的樹廊，彷彿重現了宮崎駿電影《龍貓》森林中的林間小徑，看不見盡頭的蓊鬱隧道十分唯美有意境。

就有網友針對該景點進行評論，說道「很有龍貓隧道的感覺」、「成排的落羽松及龍貓綠色隧道很迷人」，並認為這裡「充滿舒心簡單又愜意的氛圍」，自然風景迷人且令人心曠神怡，被譽為是嘉義版的「龍貓隧道」。

再看到網友熱議第三名的「拱北殿」，此處位於新北市汐止區，不只是當地居民的信仰中心，也是北部熱門的賞楓景點之一。而在通往拱北殿仙公廟的途中，會經過的「彼岸橋」，也被認為與《神隱少女》中千尋與無臉男相遇的那座紅色拱橋十分相似。石砌的小橋、石牌、石燈與紅燈籠，加上周遭的林蔭，呈現出濃厚的日本風味，也是一處好拍的熱門景點。

你也是宮崎駿粉嗎？還是最近正愁著不知去哪裡玩呢？不論是去朝聖、踩點，還是散散心、透透氣，不妨參考以上熱門旅遊景點，一同朝聖童年的經典場景吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台宮崎駿景點」相關討論則數。觀測期間：2023/06/24~2023/09/24，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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