快訊

侯友宜被認口才差 他舉「這2人」為例狠酸：口才一流的沒能登大位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台台歡喜合併4大優勢看過來 台灣之星用戶注意！這類人別急著換約

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
公平會宣布有條件通過台灣大哥大吸收合併台灣之星，國內電信市場確立三雄鼎立態勢。記者杜建重／攝影
公平會宣布有條件通過台灣大哥大吸收合併台灣之星，國內電信市場確立三雄鼎立態勢。記者杜建重／攝影

公平會今（12）日有條件通過台灣大哥大台灣之星合併案，台灣大也預計將在2023年底前完成合併；許多台灣之星終身用戶都在關心自己的權益，通訊達人提醒，擁有4G終身方案的用戶，可一直使用現在的方案直到2033年4G服務落日，若沒有特殊需求，可以不必急著換合約。

公平會今日有條件通過台灣大哥大、台灣之星合併案，台灣之星立刻在官網上官宣雙方合併後的4大優勢，並表示會盡全力在最短時間內完成合併，提供用戶最良好的服務與體驗，合併基準日將另行公告。

台灣大哥大、台灣之星合併後，會有哪四大優勢呢？首先，雙方合併之後，新台灣大在5G黃金頻段3.5GHz頻段擁有100 MHz最大頻寬，未來也將以5G載波聚合技術串聯不同頻段超過1.5萬座基地台，讓用戶享有個人最大頻寬、更大涵蓋，網路效能有感提升，飆網更暢快。

第二個優勢是擁有黃金低頻，雙方合併之後，新台灣大將擁有室內涵蓋關鍵雙頻段700MHz、900MHz，並擁有業界最多低頻基地台設備建設，保障室內通訊更順暢。

第三個優勢是用戶擁有超高CP值，合併後，新台灣大網內用戶擴大至近千萬，除了網內有更多優惠之外，也會有mo幣多、好速成双、Disney+等資費方案，以及多樣視聽娛樂平台加值服務，提供用戶多元選擇。

第四個優勢是有效節能，雙方合併之後將整併彼此的電信設備，預計將減少一套3G網路系統，也減少數千個4G、5G基地台設備的重複布建，如此一來，可望年省將近2億度電力，做到淨零減碳。

為了保障消費者權益，公平會在同意這項合併案的同時，也要求台灣大哥大概括承受台灣之星既有用戶契約，確保用戶合約可以到114年底，尤其，台灣之星旗下有4G終身資費用戶，公平會也要求台灣大必須依照原合約內容，提供服務到4G服務落日為止。

台灣之星先前因為在雙十一舉辦優惠活動，因此，旗下有許多4G 188終身用戶，許多終身用戶都在擔心這份合約能走到何時？

通訊達人指出，按照NCC、公平會的要求，4G 188終身用戶可以一直使用這份合約，直到4G服務落日，也就是2033年，不用特別換約。由於電信公司有可能傳送其他行銷方案簡訊，通訊達人建議，用戶若收到任何行銷方案簡訊都務必要看清楚，以免被洗掉終身合約，傷了自己原有的福利。

台灣之星 台灣大哥大 NCC

延伸閱讀

公平會通過台台併 台灣大：拚年底前完成整併

公平會獲准與台灣之星合併 台灣大：力拚今年底前完成

過關了！台灣大合併台灣之星 公平會有條件放行

電信新三雄時代來了！公平會有條件通過「台台併」

相關新聞

身份證字號對中「4數字」任1碼 Texas Roadhouse火烤牛排免費吃

開展餐飲集團旗下牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，將於10月25日迎接9歲生日，除了祭出明星商品7...

竹編、石材全入衣！台北時裝周玩工藝 風格跨界超展開

傳統工藝與時裝時而相輔相成，透過不同領域、時間軸的交會，擦撞出令人驚豔的創意花火。台北時裝周2023 AW曾移師台南「南...

台台歡喜合併4大優勢看過來 台灣之星用戶注意！這類人別急著換約

公平會今（12）日有條件通過台灣大哥大、台灣之星合併案，台灣大也預計將在2023年底前完成合併；許多台灣之星終身用戶都在...

Onitsuka Tiger全台最大專賣店進駐微風信義 柯佳嬿最愛話題、大秀女裝完整陳列

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）繼去年進駐台北101購物中心，成立品牌旗艦店後，憑藉高端運動感設計與好品質深受消費者愛戴，銷售成績蒸蒸日上。為了服務更多的族群，Onitsuka Tiger在日前於微風百貨信義館打造全台面積最大據點，而且為區分市場，陳列最齊全的OTIGER女裝，讓擔任開幕嘉賓的柯佳嬿一眼就愛上。

冬季滑雪旅遊為國人首選 全包式滑雪假期訂單翻五倍

隨著冬季來臨，滑雪旅遊成為國人首選的度假行程，全包式滑雪假期品牌 Club Med 業績衝出亮眼的成績，截至目前為止，C...

福勝亭3款定食享81折 拿坡里「酥脆鱈魚香絲」買1送1

由「500輯」所主辦的第三屆「500盤」評選中，拿坡里的「義式炸雞」成功上榜。為慶祝評審青睞，即日起至11月1日期間，凡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。