台台歡喜合併4大優勢看過來 台灣之星用戶注意！這類人別急著換約

公平會今（12）日有條件通過台灣大哥大、台灣之星合併案，台灣大也預計將在2023年底前完成合併；許多台灣之星終身用戶都在關心自己的權益，通訊達人提醒，擁有4G終身方案的用戶，可一直使用現在的方案直到2033年4G服務落日，若沒有特殊需求，可以不必急著換合約。

公平會今日有條件通過台灣大哥大、台灣之星合併案，台灣之星立刻在官網上官宣雙方合併後的4大優勢，並表示會盡全力在最短時間內完成合併，提供用戶最良好的服務與體驗，合併基準日將另行公告。

台灣大哥大、台灣之星合併後，會有哪四大優勢呢？首先，雙方合併之後，新台灣大在5G黃金頻段3.5GHz頻段擁有100 MHz最大頻寬，未來也將以5G載波聚合技術串聯不同頻段超過1.5萬座基地台，讓用戶享有個人最大頻寬、更大涵蓋，網路效能有感提升，飆網更暢快。

第二個優勢是擁有黃金低頻，雙方合併之後，新台灣大將擁有室內涵蓋關鍵雙頻段700MHz、900MHz，並擁有業界最多低頻基地台設備建設，保障室內通訊更順暢。

第三個優勢是用戶擁有超高CP值，合併後，新台灣大網內用戶擴大至近千萬，除了網內有更多優惠之外，也會有mo幣多、好速成双、Disney+等資費方案，以及多樣視聽娛樂平台加值服務，提供用戶多元選擇。

第四個優勢是有效節能，雙方合併之後將整併彼此的電信設備，預計將減少一套3G網路系統，也減少數千個4G、5G基地台設備的重複布建，如此一來，可望年省將近2億度電力，做到淨零減碳。

為了保障消費者權益，公平會在同意這項合併案的同時，也要求台灣大哥大概括承受台灣之星既有用戶契約，確保用戶合約可以到114年底，尤其，台灣之星旗下有4G終身資費用戶，公平會也要求台灣大必須依照原合約內容，提供服務到4G服務落日為止。

台灣之星先前因為在雙十一舉辦優惠活動，因此，旗下有許多4G 188終身用戶，許多終身用戶都在擔心這份合約能走到何時？

通訊達人指出，按照NCC、公平會的要求，4G 188終身用戶可以一直使用這份合約，直到4G服務落日，也就是2033年，不用特別換約。由於電信公司有可能傳送其他行銷方案簡訊，通訊達人建議，用戶若收到任何行銷方案簡訊都務必要看清楚，以免被洗掉終身合約，傷了自己原有的福利。