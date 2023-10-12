福勝亭3款定食享81折 拿坡里「酥脆鱈魚香絲」買1送1

由「500輯」所主辦的第三屆「500盤」評選中，拿坡里的「義式炸雞」成功上榜。為慶祝評審青睞，即日起至11月1日期間，凡至拿坡里點購炸雞類商品，就享「酥脆鱈魚香絲買1送1」的優惠。另外「福勝亭」為慶祝品牌17週年，指定3款套餐優惠價159元，現享81折。

即日起至11月1日期間內，拿坡里為慶祝「義式炸雞」入選500盤，推出「酥脆鱈魚香絲買1送1」的限時優惠。先將鱈魚香絲炸至金黃酥脆，再拌入大蒜、青蔥、辣椒等辛香料，帶來豐富的香氣。原價178元，優惠價89元。