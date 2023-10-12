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福勝亭3款定食享81折 拿坡里「酥脆鱈魚香絲」買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里的「義式炸雞」獲得評審青睞，成功入選「500盤」。圖／拿坡里提供
拿坡里的「義式炸雞」獲得評審青睞，成功入選「500盤」。圖／拿坡里提供

由「500輯」所主辦的第三屆「500盤」評選中，拿坡里的「義式炸雞」成功上榜。為慶祝評審青睞，即日起至11月1日期間，凡至拿坡里點購炸雞類商品，就享「酥脆鱈魚香絲買1送1」的優惠。另外「福勝亭」為慶祝品牌17週年，指定3款套餐優惠價159元，現享81折。

即日起至11月1日期間內，拿坡里為慶祝「義式炸雞」入選500盤，推出「酥脆鱈魚香絲買1送1」的限時優惠。先將鱈魚香絲炸至金黃酥脆，再拌入大蒜、青蔥、辣椒等辛香料，帶來豐富的香氣。原價178元，優惠價89元。

即日起至10月22日期間，連鎖豬排「福勝亭」則是推出經典定食優惠。包括「開運豬排定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」和「黃金魚排定食」，每款原價195元，優惠價均享159元。除了均可享飯、菜、湯免費續加之外，並有「好料輕鬆配」選擇，加價50元，可享涼拌小菜＋麻糬冰淇淋；加價60元，則可享風味小菜＋飲料。

福勝亭推出「開運豬排定食」等3款定食優惠，原價195元，優惠價159元。圖／福勝亭提供
福勝亭推出「開運豬排定食」等3款定食優惠，原價195元，優惠價159元。圖／福勝亭提供
拿坡里點購炸雞類商品，就享「酥脆鱈魚香絲買1送1」的優惠。圖／拿坡里提供
拿坡里點購炸雞類商品，就享「酥脆鱈魚香絲買1送1」的優惠。圖／拿坡里提供

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