聽新聞
test
0:00 / 0:00
福勝亭3款定食享81折 拿坡里「酥脆鱈魚香絲」買1送1
由「500輯」所主辦的第三屆「500盤」評選中，拿坡里的「義式炸雞」成功上榜。為慶祝評審青睞，即日起至11月1日期間，凡至拿坡里點購炸雞類商品，就享「酥脆鱈魚香絲買1送1」的優惠。另外「福勝亭」為慶祝品牌17週年，指定3款套餐優惠價159元，現享81折。
即日起至11月1日期間內，拿坡里為慶祝「義式炸雞」入選500盤，推出「酥脆鱈魚香絲買1送1」的限時優惠。先將鱈魚香絲炸至金黃酥脆，再拌入大蒜、青蔥、辣椒等辛香料，帶來豐富的香氣。原價178元，優惠價89元。
即日起至10月22日期間，連鎖豬排「福勝亭」則是推出經典定食優惠。包括「開運豬排定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」和「黃金魚排定食」，每款原價195元，優惠價均享159元。除了均可享飯、菜、湯免費續加之外，並有「好料輕鬆配」選擇，加價50元，可享涼拌小菜＋麻糬冰淇淋；加價60元，則可享風味小菜＋飲料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言