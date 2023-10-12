只有6天！辻利茶舗「買1送1」現省155元 買大福送拿鐵

來自日本京都的百年抹茶「辻利茶舗」，自10月19日起，遠百信義A13門市推出一系列「買1送1」優惠，包括辻利濃茶卷、辻利霜淇淋紅豆白玉等人氣品項均享優惠，最高現省155元。

辻利茶舗本次的買1送1活動，採分批進行型態，首梯為10月19日至10月22日。其中10月19日買「經典白玉百匯(抹茶)」送「輕抹茶(冷)」；10月20日買「辻利濃茶卷」送「辻利拿鐵(冰/熱)」；10月21日買「辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)」送「輕抹茶(冷)」；10月22日買「辻利冰沙漂浮」送 「辻利拿鐵(冰/熱)」。原價為265～315元，優惠價為135～170元。每日上午11:00開賣，每日限量200組，每人限購2組。