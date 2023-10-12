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只有6天！辻利茶舗「買1送1」現省155元 買大福送拿鐵

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自京都的「辻利茶舗」，限時推出一系列買1送1優惠。圖／辻利茶舗提供
來自京都的「辻利茶舗」，限時推出一系列買1送1優惠。圖／辻利茶舗提供

來自日本京都的百年抹茶「辻利茶舗」，自10月19日起，遠百信義A13門市推出一系列「買1送1」優惠，包括辻利濃茶卷、辻利霜淇淋紅豆白玉等人氣品項均享優惠，最高現省155元。

辻利茶舗本次的買1送1活動，採分批進行型態，首梯為10月19日至10月22日。其中10月19日買「經典白玉百匯(抹茶)」送「輕抹茶(冷)」；10月20日買「辻利濃茶卷」送「辻利拿鐵(冰/熱)」；10月21日買「辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)」送「輕抹茶(冷)」；10月22日買「辻利冰沙漂浮」送 「辻利拿鐵(冰/熱)」。原價為265～315元，優惠價為135～170元。每日上午11:00開賣，每日限量200組，每人限購2組。

10月28日則是最新力作「抹茶黑蜜磅蛋糕」與「辻利拿鐵」的優惠組合，原價295元，優惠價150元；10月29日則是購買「黃豆黑蜜流心大福」，就送「辻利抹茶京珠拿鐵」，原價424元，優惠價269元。同樣為每日上午11:00開賣，每日限量20組，每人限購1組。10月23日至11月19日期間，任選2片切片蛋糕，原價300元，優惠價249元；飲品全系列88折優惠。

10月21日買「辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)」送「輕抹茶(冷)」。圖／辻利茶舗提供
10月21日買「辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)」送「輕抹茶(冷)」。圖／辻利茶舗提供
10月20日買「辻利濃茶卷」送「辻利拿鐵(冰/熱)」。圖／辻利茶舗提供
10月20日買「辻利濃茶卷」送「辻利拿鐵(冰/熱)」。圖／辻利茶舗提供
10月29日則是購買「黃豆黑蜜流心大福」，就送「辻利抹茶京珠拿鐵」。圖／辻利茶舗提供
10月29日則是購買「黃豆黑蜜流心大福」，就送「辻利抹茶京珠拿鐵」。圖／辻利茶舗提供
10月19日買「經典白玉百匯(抹茶)」送「輕抹茶(冷)」。圖／辻利茶舗提供
10月19日買「經典白玉百匯(抹茶)」送「輕抹茶(冷)」。圖／辻利茶舗提供
10月22日買「辻利冰沙漂浮」送 「辻利拿鐵(冰/熱)」。圖／辻利茶舗提供
10月22日買「辻利冰沙漂浮」送 「辻利拿鐵(冰/熱)」。圖／辻利茶舗提供

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