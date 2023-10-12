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全黑炸雞+3色醬！肯德基推「萬聖節黑皮整隻雞」 限時限量1萬組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「萬聖節黑皮整隻雞派對餐」 內含有3款特色沾醬。圖／肯德基提供
「萬聖節黑皮整隻雞派對餐」 內含有3款特色沾醬。圖／肯德基提供

隨著萬聖節即將到來，肯德基即將於10月12日起推出「萬聖節黑皮整隻雞」，將整隻咔啦炸雞披上黑色外皮，再搭上3種色彩詭譎的特製醬料，帶來濃濃的萬聖氣氛，全台限量10,000組。

限時限量登場的「萬聖節黑皮整隻雞」，將整隻全雞以獨家醬料醃漬，並以神秘配方包裹全身，化身成為全黑炸雞。同場搭配的萬聖節限定醬料，包括有香醇的「南瓜濃湯醬」、口感酸甜的「藍莓優格醬」，還有色彩鮮艷的「番茄咖哩醬」等3種口味，為黑皮整隻雞玩出特殊的樂趣與滋味。

「萬聖節黑皮整隻雞」採預購銷售，至少需1日完成預訂。首波自10月12日起下午14:00開放雙饗卡APP會員預購，並於10月13日早上9:00開放全面預購。套餐除了萬聖節黑皮整隻雞1隻、3款沾醬之外，還搭配中薯2份、原味蛋撻禮盒、可樂1瓶，每套899元，各個銷售時段均採限量供應，共計限量10,000份。

「萬聖節黑皮整隻雞派對餐」 全套售價899元，全台限量1萬組。圖／肯德基提供
「萬聖節黑皮整隻雞派對餐」 全套售價899元，全台限量1萬組。圖／肯德基提供

萬聖節 肯德基

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