全黑炸雞+3色醬！肯德基推「萬聖節黑皮整隻雞」 限時限量1萬組

隨著萬聖節即將到來，肯德基即將於10月12日起推出「萬聖節黑皮整隻雞」，將整隻咔啦炸雞披上黑色外皮，再搭上3種色彩詭譎的特製醬料，帶來濃濃的萬聖氣氛，全台限量10,000組。

限時限量登場的「萬聖節黑皮整隻雞」，將整隻全雞以獨家醬料醃漬，並以神秘配方包裹全身，化身成為全黑炸雞。同場搭配的萬聖節限定醬料，包括有香醇的「南瓜濃湯醬」、口感酸甜的「藍莓優格醬」，還有色彩鮮艷的「番茄咖哩醬」等3種口味，為黑皮整隻雞玩出特殊的樂趣與滋味。