快訊

日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖多／「甜茶」帥炸 提摩西夏勒梅香奈兒香水影片花絮曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
提摩西．夏勒梅（右）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（右）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供

時而深沉、時而陽光、時而憂鬱、時而綻放光芒，被暱稱甜茶的當紅男星提摩西．夏勒梅（TIMOTHÉE CHALAMET），成為香奈兒藍色男性香氛系列形象大使後，之前曝光的形象照已經引發討論，而甜茶此次攜手大導演馬丁．史柯西斯 (Martin Scorsese) ，共同拍攝廣告大片，一系列幕後花絮照也曝光，展現出甜茶多變的樣貌，更呼應香奈兒藍色男性香氛，賦予自由不羈、大膽堅毅的精神。

大導量身打造 讓甜茶找回藍色自我

馬丁史柯西斯為提摩西夏勒梅特別量身打造的形象影片，呈現出甜茶的多重面向，場景的黑白色系與藍色，交織出一種探索內心深層的情境，劇情描繪名人光鮮形象、黑暗面的二元性，藍色成為找回自我的轉機，描繪出一位從迷惘摸索，到努力開拓人生道路的男性，也正恰巧反應甜茶的內心世界。

「這個世界面了，演員的其他面向，需要以一種比十或十五年前都來得極端的的方式呈現出來。」馬丁史柯西斯表示，許多演員如同魁儡般度日，內心卻仍渴望追求真實性，而甜茶在片中，從神秘藍色中，與內心坦然相見，代表著香奈兒藍色男性香氛，帶領找到真實自我，更象徵不受拘束，因而無所畏懼。

甜茶熱愛香氛 「最具意義的人生歷程」

提摩西夏勒梅首度與香奈兒合作，提到與香奈兒的第一次接觸，來自祖母送給姊姊的N°5香水，這也讓他意識到，香水其實可以發揮創意、表述自我，「出門前噴上香水，是一種經過深思熟慮的儀式。一噴上香奈兒藍色男性香氛，就能立即、刻意地展現出自我。」

對於甜茶來說，平常雖不常噴香水，但是噴上的香水，會讓某段獨特的人生經驗，更加脫穎而出，「每次噴上香水後，它都會賦予某段時光象徵性的意義，便成為一段值得紀念的回憶，最後化為更具意義的人生經歷。」而他熱愛香奈兒藍色男性香氛系列，最重要是每個人能夠自由全是，香氣與背後的含義，甚至讓每個人都散發出微妙自信，獨特的詮釋方式，回歸到個人的感受，才是最為重要的意義。

身為好萊塢備受期待的新星，提摩西夏勒梅曾在法國、美國成長，多元的文化交織出他有著多重品味，而透過閱讀，讓他能以開放的心態看待多重的事物，甜茶指出，過去從音樂找靈感，但現在萬物都是靈感，「逐漸成熟的好處就是，你開始懂得從各種歷練和你所敬重的人身上收集靈感和想法。」

提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在大導演馬丁．史柯西斯的鏡頭下，呈現出多重面貌。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在大導演馬丁．史柯西斯的鏡頭下，呈現出多重面貌。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（右）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（右）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（左）拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（左）拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（左）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（左）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（左）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅（左）與大導演馬丁．史柯西斯合作，拍攝香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在大導演馬丁．史柯西斯的鏡頭下，呈現出多重面貌。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在大導演馬丁．史柯西斯的鏡頭下，呈現出多重面貌。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
提摩西．夏勒梅在最新廣告影片中，挑戰詮釋多樣化的內心世界。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性淡香水／50ml／3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性淡香水／50ml／3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香水／50ml／3,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香水／50ml／3,500元。圖／香奈兒提供

香奈兒

延伸閱讀

楊繡惠香奈兒包「壞掉不能修」 媽媽巧手下重獲新生

不只影迷心碎…傳「甜茶」親友受不了凱莉詹納 怕他被「帶壞」

手機桌布是甜茶臉貼臉合照！凱莉珍娜熱戀喜悅藏不住

戀愛中女人的手機桌布❤凱莉珍娜「把甜茶 放·超·大」超甜親密照意外被捕捉

相關新聞

身份證字號對中「4數字」任1碼 Texas Roadhouse火烤牛排免費吃

開展餐飲集團旗下牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，將於10月25日迎接9歲生日，除了祭出明星商品7...

陳庭妮、雷嘉汭同逛MICHAEL KORS全新概念店 相中獨賣包款直說「必須包款包色才可以」

美國時尚品牌MICHAEL KORS再下一城，進駐台北信義區新光三越A8館，打造全台首間全新概念店。開幕當天，升格人妻的陳庭妮與台劇「八尺門的辯護人」的雷嘉汭皆身穿品牌MICHAEL Michael Kors新裝亮麗現身。

燦坤「WanDau高雄華榮店」插旗南台灣 再推「企業IT自由配」新服務

為了滿足消費者對「家」的想像，以及對智慧家電整體規劃的需求，燦坤宣布第3家智慧生活概念店「WanDau高雄華榮店」今日正...

全黑炸雞+3色醬！肯德基推「萬聖節黑皮整隻雞」 限時限量1萬組

隨著萬聖節即將到來，肯德基即將於10月12日起推出「萬聖節黑皮整隻雞」，將整隻咔啦炸雞披上黑色外皮，再搭上3種色彩詭譎的...

約會回憶殺！茹絲葵登台30周年 海陸套餐期間限定登場

茹絲葵經典牛排館（Ruth's Chris Steak House）以純正美國紐奧良獨特風格高級牛排聞名，自1993年導...

長榮航空攜手休士頓火箭隊 獨家航空公司官方合作夥伴

長榮航空今(12)日宣布與美國職業籃球聯賽(NBA)休士頓火箭隊成為官方合作夥伴，也是該球隊唯一的航空公司贊助商，此為長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。