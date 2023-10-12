圖多／「甜茶」帥炸 提摩西夏勒梅香奈兒香水影片花絮曝光

時而深沉、時而陽光、時而憂鬱、時而綻放光芒，被暱稱甜茶的當紅男星提摩西．夏勒梅（TIMOTHÉE CHALAMET），成為香奈兒藍色男性香氛系列形象大使後，之前曝光的形象照已經引發討論，而甜茶此次攜手大導演馬丁．史柯西斯 (Martin Scorsese) ，共同拍攝廣告大片，一系列幕後花絮照也曝光，展現出甜茶多變的樣貌，更呼應香奈兒藍色男性香氛，賦予自由不羈、大膽堅毅的精神。

大導量身打造 讓甜茶找回藍色自我

馬丁史柯西斯為提摩西夏勒梅特別量身打造的形象影片，呈現出甜茶的多重面向，場景的黑白色系與藍色，交織出一種探索內心深層的情境，劇情描繪名人光鮮形象、黑暗面的二元性，藍色成為找回自我的轉機，描繪出一位從迷惘摸索，到努力開拓人生道路的男性，也正恰巧反應甜茶的內心世界。

「這個世界面了，演員的其他面向，需要以一種比十或十五年前都來得極端的的方式呈現出來。」馬丁史柯西斯表示，許多演員如同魁儡般度日，內心卻仍渴望追求真實性，而甜茶在片中，從神秘藍色中，與內心坦然相見，代表著香奈兒藍色男性香氛，帶領找到真實自我，更象徵不受拘束，因而無所畏懼。

甜茶熱愛香氛 「最具意義的人生歷程」

提摩西夏勒梅首度與香奈兒合作，提到與香奈兒的第一次接觸，來自祖母送給姊姊的N°5香水，這也讓他意識到，香水其實可以發揮創意、表述自我，「出門前噴上香水，是一種經過深思熟慮的儀式。一噴上香奈兒藍色男性香氛，就能立即、刻意地展現出自我。」

對於甜茶來說，平常雖不常噴香水，但是噴上的香水，會讓某段獨特的人生經驗，更加脫穎而出，「每次噴上香水後，它都會賦予某段時光象徵性的意義，便成為一段值得紀念的回憶，最後化為更具意義的人生經歷。」而他熱愛香奈兒藍色男性香氛系列，最重要是每個人能夠自由全是，香氣與背後的含義，甚至讓每個人都散發出微妙自信，獨特的詮釋方式，回歸到個人的感受，才是最為重要的意義。