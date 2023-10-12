李玉璽凱旋門曬自拍 松石藍色印花包大秀隨身潮
出國旅行、上街玩耍，黑與藍色是最常見的兩種顏色。近日李玉璽前往巴黎旅遊，不僅前往精品大店外朝聖，更在凱旋門前自拍，展現時髦、愜意的淡藍時尚。
原本從音樂領域出道，日前並參與實境節目《嗨！營業中 》演出的李玉璽，日前由於出席巴黎時裝周，連帶也讓他有了走訪巴黎街頭的各種機會。李玉璽除了前往以搶眼白色六芒星的萬寶龍香榭麗舍大道專賣店外留影，一身藍色丹寧服裝搭配小白鞋的李玉璽，更在凱旋門前搭配了一顆印花紋理的松石藍色單肩包，以堆疊的藍色漸層，演繹優雅都會風格。
而「鬼鬼」吳映潔則是在紐約街頭感受大都會的建築魅力，一身皮外套、牛仔褲與橘色長髮的鬼鬼，隨身也有一枚印花紋理的黑色圓形水桶包，較為立體的輪廓除了頗有存在感，也擁有較大的收納機能，將隨身數位產品、手機、小物，安心打「包」。
原來兩人身上配件都出自萬寶龍（Montblanc）旗下Extreme 3.0風尚系列配件， 無論是單肩包、托特包、或是迷你單肩包，包款擁有大量不同尺寸，可對應不同場合、穿著造型，此外萬寶龍也邀請了KOL邱文駿拍攝了一組單車街頭時尚專題，在陽光燦爛或陰影處，各自展現包款魅力、動靜皆宜。
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