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身份證字號對中「4數字」任1碼 Texas Roadhouse火烤牛排免費吃
開展餐飲集團旗下牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，將於10月25日迎接9歲生日，除了祭出明星商品7折優惠，更將「1、0、2、5」條件放寬，人人同享優惠。自2023年10月17日至11月6日止，持「指定有效證件」號碼含「1、0、2、5」任一碼，在全台分店內用點購12盎司肋眼牛排，即免費享價值720元的「8盎司火烤德州牛排 」乙份。
「指定有效證件」包括含身份證字號（本國籍）、居留證統一編號與國外護照號碼（外國籍）。凡對中「1、0、2、5」任一碼，除可內用點購週年慶牛排優惠，也可以250元加購價享用「德州辣牛肉醬起司薯條」，「德州辣牛肉沾醬」也只要銅板價90元。
歡慶Texas Roadhouse德州鮮切牛排來台9周年，10月17日至11月6日到店消費並透過LINE官方帳號綁定為開展餐飲集團的新會員，將加碼獲得週年慶限定好禮「免費四骨冠軍豬肋排」兌換券乙張。此外，新會員還可享集團旗下TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse之入會禮、生日禮，總價超過2,000元的超值大禮包。
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