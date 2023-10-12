身份證字號對中「4數字」任1碼 Texas Roadhouse火烤牛排免費吃

開展餐飲集團旗下牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，將於10月25日迎接9歲生日，除了祭出明星商品7折優惠，更將「1、0、2、5」條件放寬，人人同享優惠。自2023年10月17日至11月6日止，持「指定有效證件」號碼含「1、0、2、5」任一碼，在全台分店內用點購12盎司肋眼牛排，即免費享價值720元的「8盎司火烤德州牛排 」乙份。

「指定有效證件」包括含身份證字號（本國籍）、居留證統一編號與國外護照號碼（外國籍）。凡對中「1、0、2、5」任一碼，除可內用點購週年慶牛排優惠，也可以250元加購價享用「德州辣牛肉醬起司薯條」，「德州辣牛肉沾醬」也只要銅板價90元。