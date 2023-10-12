「摩登紳士」西洋金曲音樂會 雙人四人套票優惠中
風靡全球的懷舊金曲代言人摩登紳士（The Modern Gentlemen）今年11月26日將首度登上國家音樂廳舞台，為樂迷帶來1960至1980 年代的經典歌曲，重現眾多重量級音樂人的作品，如披頭四、海灘男孩、Bee Gees等等，更將準備獨家驚喜曲目讓台灣觀眾耳目一新。
摩登紳士活躍於美國指標性的電視節目、電影及音樂節製作中，曾加入超級天團四季合唱團（Four Seasons）的經歷更為人所熟知。被四季合唱團靈魂人物法蘭基維里親自欽點入團，成為維里最信任的夥伴，15年來隨其在世界各大音樂現場巡迴，席捲西洋樂壇；更在此時吸收了獨當一面的養分，成為當今首屈一指的人聲團體。即日起上 udn售票網購票，雙人同行88折、四人同行享最低85折優惠，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。
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