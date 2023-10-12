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韓韶禧化身女飆仔還辣秀纖腰 全新形象廣告依舊美得很過分！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
FILA的MOTORCORE COLLECTION形象廣告中，韓韶禧依舊美得讓人心跳漏拍。圖／摘自FILA官網
FILA的MOTORCORE COLLECTION形象廣告中，韓韶禧依舊美得讓人心跳漏拍。圖／摘自FILA官網

韓韶禧成為FILA全球品牌大使，先顛覆了運動休閒品牌印象，形象美照以煙燻妝和魅惑眼神，詮釋出叛逆感。沒想到第二波廣告，更是讓人移不開視線。韓韶禧化身女飆仔，奔馳於賽道中，即使不慎摔倒爬起，依舊美得讓人心跳漏拍。

FILA先前曝光的韓韶禧形象廣告，就已經在網路上掀起熱烈討論，而此次的MOTORCORE COLLECTION系列更是把她的美提升到另一層次。由於這系列是以千禧年期間，FILA與Ducati、Ferrari等賽車運動品牌合作開發的經典設計，以現代美學重新詮釋。於是韓韶禧化身女賽車手，奔馳於夜間賽道上，在摔倒後爬起，面對鏡頭展現了她風情萬千的擺拍，以迷惑人心的眼神直視前方，很難不讓人心跳漏拍。而有別於賽車上的帥氣，韓韶禧拍攝系列形象廣告時，仍舊以煙燻妝來演繹，但不忘秀出性感纖腰，使人目不轉睛。

天后碧昂絲也搶先在日前巡迴演唱會中搭配adidas x IVY PARK NOIR全新聯名系列登台。圖／adidas Originals提供
天后碧昂絲也搶先在日前巡迴演唱會中搭配adidas x IVY PARK NOIR全新聯名系列登台。圖／adidas Originals提供

今年回歸的adidas x IVY PARK NOIR聯名系列，品牌所有人天后碧昂絲也搶先在日前巡迴演唱會中搭配造型亮相。這系列自黑色電影流派、攝影大師Helmut Newton、Richard Avedon等人作品中汲取靈感，以線條為筆觸打造本質主義至上的全黑設計。於是可看到服飾由多種面料混搭而成，包括奢華壓花皮革、透氣網眼布和漆面乳膠等，利用不同面料的搭配，創造出質感。

FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網
FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網

FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網
FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網

FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網
FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網

FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網
FILA品牌大使韓韶禧演繹MOTORCORE COLLECTION形象廣告。圖／摘自FILA官網

adidas x IVY PARK NOIR全新聯名系列。圖／adidas Originals提供
adidas x IVY PARK NOIR全新聯名系列。圖／adidas Originals提供

adidas x IVY PARK NOIR全新聯名系列。圖／adidas Originals提供
adidas x IVY PARK NOIR全新聯名系列。圖／adidas Originals提供

品牌 廣告 碧昂絲

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